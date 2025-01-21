快訊

空軍清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

新春吃雞！韓國「BHC」炸雞拼盤上桌 開丼推烤雞盛合

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，每套1,099元。圖／BHC炸雞提供
BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，每套1,099元。圖／BHC炸雞提供

新春到、吃料理！韓國連鎖炸雞品牌「BHC炸雞」針對農曆新年，限時推出「星年大吉福雞拼盤」，適合新春多人團聚；「開丼」則新打造「塩烤雞串燒盛合」、「味噌豚串燒盛合」等新品，同樣帶來不同的選擇性。

來自韓國的「BHC炸雞」迎接農曆新年，自1月27日至2月16日期間，推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，內含人氣商品星星炸雞 XL COMBO，以及星星炸薯條、星星雞皮、辣炒年糕及4杯飲品，並透過盆菜般的創意擺盤，將韓式文化與中式文化相互結合，適合多人共享。每套原價1,236元，優惠價1,099元。

隨著春節腳步越來越近，主打燒肉丼飯的「開丼」，近年推出「一人燒肉雙吃定食」，並於1月24日推出雙主餐定食新品。「塩烤雞串燒盛合」精選新鮮雞腿肉，經「胡同秘製椒鹽」的調味後以直火烤製，再結合日式雞肉丸子、櫛瓜，搭配燒肉丼可兼具份量與豐富性。另款「味噌豚串燒盛合」使用厚切豚五花刷上特製味噌醬後燒烤，同樣搭配日式雞肉丸子與櫛瓜，組成一道經典串燒盛合，並佐以經典燒肉丼。兩款新品組合均為339元起。此外，開丼本次還推出「日式濃醬脆雞」、「焦糖葡萄柚」等新品，各為70、60元。

「開丼 燒肉vs丼飯」，推出全新菜品「日式塩烤雞、味噌豚串燒盛合」，每套339元起。圖／開丼提供
「開丼 燒肉vs丼飯」，推出全新菜品「日式塩烤雞、味噌豚串燒盛合」，每套339元起。圖／開丼提供

品牌 燒肉 美食

延伸閱讀

瑞典男子連遭韓國21家醫院拒絕收治 敗血症逝世

開了近十年的煎餃老店轉型變「烤雞店」！烤雞重達2.5台斤、皮酥肉嫩又多汁，以前的招牌煎餃也吃得到

美味炸雞秘技大公開！年菜囤貨的最佳幫手「三菱電機新品—WZ系列電冰箱」

苗栗厲害的菜市場炸雞！必買酥脆好吃客家古早味，只賣週六日的「花生酸菜炸」

相關新聞

美聲天王波伽利也是酒莊莊主 攻大巨蛋前帶來全新佳釀

享有「上帝美聲」美譽的美聲天王義大利男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），是全世界唯一出身自葡萄酒莊園的...

酷澎年貨節開跑 滿千折200 領券刷CUBE卡最高回饋13.3%

挑戰市場最低價，Coupang酷澎「年貨節」熱鬧開跑，即日起至1月26日，火箭速配指定商品天天領券滿千折200元，買越多...

新春吃雞！韓國「BHC」炸雞拼盤上桌 開丼推烤雞盛合

新春到、吃料理！韓國連鎖炸雞品牌「BHC炸雞」針對農曆新年，限時推出「星年大吉福雞拼盤」，適合新春多人團聚；「開丼」則新...

90年老店波麗路好狂 隱藏美食「牛排可頌」比臉還大

為迎接1月30日國際可頌日，台北第一家西餐廳、成立於1934年的波麗路，特別推薦「比臉還大」的「牛排可頌（每份售價510...

名勝世界壹號3-6月移航印度 返抵基隆港延後到6月13日

名勝世界郵輪今宣布，名勝世界壹號將於今年3月5日到6月1日移航到印度孟買國際郵輪碼頭巴拉德碼頭擴建(BPX)泊位做母港，...

伴手禮大推！台北十家必買的老字號名店

台北伴手禮百百種，北漂青年們該如何選？老少咸宜的超美味伴手禮，保證送禮送到心坎裡，必買清單一次收藏！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。