新春吃雞！韓國「BHC」炸雞拼盤上桌 開丼推烤雞盛合

新春到、吃料理！韓國連鎖炸雞品牌「BHC炸雞」針對農曆新年，限時推出「星年大吉福雞拼盤」，適合新春多人團聚；「開丼」則新打造「塩烤雞串燒盛合」、「味噌豚串燒盛合」等新品，同樣帶來不同的選擇性。

來自韓國的「BHC炸雞」迎接農曆新年，自1月27日至2月16日期間，推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，內含人氣商品星星炸雞 XL COMBO，以及星星炸薯條、星星雞皮、辣炒年糕及4杯飲品，並透過盆菜般的創意擺盤，將韓式文化與中式文化相互結合，適合多人共享。每套原價1,236元，優惠價1,099元。

隨著春節腳步越來越近，主打燒肉丼飯的「開丼」，近年推出「一人燒肉雙吃定食」，並於1月24日推出雙主餐定食新品。「塩烤雞串燒盛合」精選新鮮雞腿肉，經「胡同秘製椒鹽」的調味後以直火烤製，再結合日式雞肉丸子、櫛瓜，搭配燒肉丼可兼具份量與豐富性。另款「味噌豚串燒盛合」使用厚切豚五花刷上特製味噌醬後燒烤，同樣搭配日式雞肉丸子與櫛瓜，組成一道經典串燒盛合，並佐以經典燒肉丼。兩款新品組合均為339元起。此外，開丼本次還推出「日式濃醬脆雞」、「焦糖葡萄柚」等新品，各為70、60元。