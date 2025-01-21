台灣虎航春節期間航班 起飛前3小時接受辦理報到手續

台灣虎航（6757）表示提醒，農曆春節將至，自1月25日起至2月2日止長達9天，預估桃園國際機場客運量可望再創新高，為避免人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航21日宣布，新年期間自2025年1月27日起至2025年2月2日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

台灣虎同時提醒旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦妥自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運(Self Bag Drop, SBD)系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航亦重申現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm (上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物)與1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付手提行李超件費用，每件收取新台幣NT$2,000元整。

而桃園機場及日本出入國在留管理廳合作實施「2025年日本入境事先確認作業」，已自上週開始在桃園機場內實施，預計執行至2月12日止，共計有函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、岡山、茨城、宮崎10個機場適用，若旅客將在春節期間計劃經上述機場造訪日本，歡迎旅客可提前抵達桃園機場完成入境事先確認作業，以縮短在日本機場審查時間。

另外，台灣虎航客服中心(+8862-7753-1088)的營業時間亦於春節期間稍作調整，2025年1月28日起至2025年2月2日的營運時間為上午09:00起至下午17:00止，並於2025年2月3日起恢復正常營運，春節期間也歡迎旅客多加利用台灣虎航官網查詢