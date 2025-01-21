快訊

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

情牽王柏傑3年爆分手！謝欣穎突發聲「你有什麼我值得去愛」疑洩心境

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

90年老店波麗路好狂 隱藏美食「牛排可頌」比臉還大

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「牛排可頌」與「舒肥雞肉可頌」，不僅份量驚人，口味也相當出色。圖／波麗路西餐廳提供
「牛排可頌」與「舒肥雞肉可頌」，不僅份量驚人，口味也相當出色。圖／波麗路西餐廳提供

為迎接1月30日國際可頌日，台北第一家西餐廳、成立於1934年的波麗路，特別推薦「比臉還大」的「牛排可頌（每份售價510元＋10%）」與「舒肥雞肉可頌（每份售價450元＋10%）」，不僅份量驚人，口味也相當出色，成為不可錯過的大稻埕隱藏版美食

「牛排可頌」與「舒肥雞肉可頌」都是波麗路菜單上的常設餐點，光是可頌直徑就有20公分長，是波麗路特製尺寸。波麗路西餐廳第三代傳人廖英均表示：「我和主廚研究了很久，一般大小的可頌，夾不進牛排，若將牛排煎好後切塊，肉汁會流失。20公分的長度，可以將牛排完整放進去，讓人一口咬下時，在享受到外層酥脆的酥皮的同時，又能吃到滿口肉汁，保證幸福感爆棚。」

除了可頌講究，牛排也特選位於肋骨背側的沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分佈勻稱。廖英均透露：「『牛排可頌』試菜階段，我吃了不下100個，直到找到最佳的熟度，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。而且波麗路的牛肉，我們從日治時代開始就是買整塊原肉自己分切；這個習慣直到今天都是這樣，因此在這裡吃到的肉，口感特別好。」

針對飲控族群，波麗路也獻上「舒肥雞肉可頌」。廖英均表示：「我還研發了『奶油罪犯』，肉品改用低脂、高蛋白的雞肉低溫舒肥烹調，來保持肉質的鮮嫩多汁，吃下去依舊能充分感受奶油酥皮與肉質的絕佳平衡，負擔罪惡感也相對減低。」

農曆新年即將到來，許多人會到迪化街採買年貨，來到大稻埕，除了永樂市場與街頭小吃外，不妨嚐嚐台北最老牌西餐廳波麗路的創新網紅餐點「牛排可頌」與「舒肥雞肉可頌」，再配上一個90年前留下來的祖傳波麗路秘製布丁，就是一場完美的年貨採買享受。

波麗路「牛排可頌」，特選沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分佈勻稱。圖／波麗路西餐廳提供
波麗路「牛排可頌」，特選沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分佈勻稱。圖／波麗路西餐廳提供
「牛排可頌」比臉還大，每份售價510元＋10%。圖／波麗路西餐廳提供
「牛排可頌」比臉還大，每份售價510元＋10%。圖／波麗路西餐廳提供

售價 牛排 美食 餐廳

延伸閱讀

牛排控快追！ 證件中「3個2」 台中人氣早午餐「禾間糧倉」請吃嫩汁牛排

芒果醬曾送機票、吃牛排 放大絕認「公司惡夢」

新春開趴預備 德州鮮切牛排首次推出冷藏牛排外帶

傳承近60年頂級牛排 茹絲葵歲末限定海陸套餐倒數登場

相關新聞

90年老店波麗路好狂 隱藏美食「牛排可頌」比臉還大

為迎接1月30日國際可頌日，台北第一家西餐廳、成立於1934年的波麗路，特別推薦「比臉還大」的「牛排可頌（每份售價510...

名勝世界壹號3-6月移航印度 返抵基隆港延後到6月13日

名勝世界郵輪今宣布，名勝世界壹號將於今年3月5日到6月1日移航到印度孟買國際郵輪碼頭巴拉德碼頭擴建(BPX)泊位做母港，...

伴手禮大推！台北十家必買的老字號名店

台北伴手禮百百種，北漂青年們該如何選？老少咸宜的超美味伴手禮，保證送禮送到心坎裡，必買清單一次收藏！

宅男女神的美從腳開始 「豆花妹」蔡黃汝公開選鞋秘訣

蔡黃汝當年因一張在豆花店打工的照片被發掘出道，PTT鄉民們暱稱她為「豆花妹」，有宅男女神封號的她，始終維持亮麗外型，問她...

京站「早餐一條街」完全體 客美多咖啡全新自助店開幕

京站時尚廣場再添美食新星，日本知名連鎖「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」於21日在京站台北轉運站開設全台首家...

坂口健太郎、金秀賢現身！Prada米蘭男裝秀義式風流

2025米蘭男裝期間，Prada日前甫發表了2025秋冬男裝系列，全數合計56套造型，由創意總監Miuccia Prad...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。