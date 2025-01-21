90年老店波麗路好狂 隱藏美食「牛排可頌」比臉還大

為迎接1月30日國際可頌日，台北第一家西餐廳、成立於1934年的波麗路，特別推薦「比臉還大」的「牛排可頌（每份售價510元＋10%）」與「舒肥雞肉可頌（每份售價450元＋10%）」，不僅份量驚人，口味也相當出色，成為不可錯過的大稻埕隱藏版美食。

「牛排可頌」與「舒肥雞肉可頌」都是波麗路菜單上的常設餐點，光是可頌直徑就有20公分長，是波麗路特製尺寸。波麗路西餐廳第三代傳人廖英均表示：「我和主廚研究了很久，一般大小的可頌，夾不進牛排，若將牛排煎好後切塊，肉汁會流失。20公分的長度，可以將牛排完整放進去，讓人一口咬下時，在享受到外層酥脆的酥皮的同時，又能吃到滿口肉汁，保證幸福感爆棚。」

除了可頌講究，牛排也特選位於肋骨背側的沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分佈勻稱。廖英均透露：「『牛排可頌』試菜階段，我吃了不下100個，直到找到最佳的熟度，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。而且波麗路的牛肉，我們從日治時代開始就是買整塊原肉自己分切；這個習慣直到今天都是這樣，因此在這裡吃到的肉，口感特別好。」

針對飲控族群，波麗路也獻上「舒肥雞肉可頌」。廖英均表示：「我還研發了『奶油罪犯』，肉品改用低脂、高蛋白的雞肉低溫舒肥烹調，來保持肉質的鮮嫩多汁，吃下去依舊能充分感受奶油酥皮與肉質的絕佳平衡，負擔罪惡感也相對減低。」