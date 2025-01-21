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名勝世界壹號3-6月移航印度 返抵基隆港延後到6月13日

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
名勝世界壹號郵輪今年3到6月將移航印度，返抵基隆港時間延後到6月13日。圖為名勝世界壹號緩緩駛進薩巴尼亞島。聯合報系資料照
名勝世界壹號郵輪今年3到6月將移航印度，返抵基隆港時間延後到6月13日。圖為名勝世界壹號緩緩駛進薩巴尼亞島。聯合報系資料照

名勝世界郵輪今宣布，名勝世界壹號將於今年3月5日到6月1日移航到印度孟買國際郵輪碼頭巴拉德碼頭擴建(BPX)泊位做母港，提供每周三個往返郵輪航次，包括2晚周末公海遊(周五出發)；前往阿加蒂島的3晚拉克沙群島航次(周日出發)，以及2晚果阿航次(周三出發)。至於原定4月下旬開始以基隆做母港的航次，將往後順延到6月13日再出發。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，為支持印度政府最近宣布的「巴拉特郵輪使命」以及新擴建的世界級孟買國際郵輪碼頭，因此將名勝世界壹號帶入印度，進一步推動印度郵輪旅遊業發展。他表示，孟買是印度郵輪旅遊的門戶， 名勝世界壹號讓印度人方便地從他們的家門出發，以省卻飛往其他國家登船的時間。

不過去年底名勝世界郵輪在台召開記者會宣布原訂今年4月30日至11月9日重返基隆，航次更比2024年多出一倍，航季將延伸為6個月，但今突然宣布調整航次。名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔表示，針對已預訂4月及5月航次的旅客，若受到影響，將提供免費調整至後續航次的服務，同時增加短天數的航次選擇，為旅客帶來更多彈性安排。此外，公司將加贈郵輪餐飲消費金，作為對受影響旅客的致意，消費金可在後續航次中使用。

她進一步說明，若旅客無法調整至後續航次，公司將提供全額退費或保留一年航程，供旅客日後兌換使用。受影響旅客可洽購票旅行社窗口，獲取進一步協助。

關於郵輪返抵基隆港的時間，徐牧柔表示，名勝世界壹號預計於6月13日返抵基隆港作為母港，後續航次將進行微調，提供更多長短天數的豐富選擇，包括3天、4天及6天的行程，帶領旅客前往日本本州、四國以及沖繩、九州的主要島嶼，滿足不同需求的旅客。

印度 郵輪

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