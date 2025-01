宅男女神的美從腳開始 「豆花妹」蔡黃汝公開選鞋秘訣

蔡黃汝當年因一張在豆花店打工的照片被發掘出道,PTT鄉民們暱稱她為「豆花妹」,有宅男女神封號的她,始終維持亮麗外型,問她擁有好身材的祕訣,蔡黃汝笑著說,經過多年實測,自己是屬於容易長肌肉的體質,所以,即使擔任節目主持人出外景以來,很少做運動,卻經常在定裝或拍照時被說「有肌肉耶」或是「你更瘦了」,果然是讓人羨慕的女神體質。

運動,是我的靜心時刻

但她強調,前陣子開始重新運動,因為她的健檢報告居然出現紅字,高膽固醇及低密度膽固醇超標,一下子讓她意識到,盡管工作行程很滿,還是得維持運動習慣,現在每周都會進健身房兩次,每次運動30到40分鐘,基本上以橢圓機、飛輪為主,偶爾也在跑步機上健走,每次爆汗後,最喜歡背靠彈力球放鬆緊繃的背部。

蔡黃汝說「運動流汗真的很排解壓力,讓心情正向」,運動再搭配健康飲食,終於,前陣子的健檢報告數字降到高標邊緣,雖然目前還是超標,但已經看到努力成效,此外,運動同時也有許多自我對談、靜心時刻。

重視足部健康,成最美代言人

蔡黃汝說,運動時如果穿了不適合的鞋子,容易導致受傷,相反的,若穿上一雙合適的鞋,還能夠提升運動表現。自從開始有能力愛自己之後,就相當重視照顧足部健康,以前選鞋只求好看,現在依然還是重視鞋款外型,但同時講求安全舒適、耐穿耐走,也因為自己重視足部健康,對於選鞋也有自我看法與堅持,於是接下鞋子品牌LA NEW的2025年度代言人。

在最新公開的品牌影片中,她一身俏麗的運動裝扮,輕快跑過公園與街頭,展現健康活力。她說,可以跟國民品牌合作,「我跟家人都超級開心。」更調皮地立刻秀出一張上健身房的足部特寫,腳上穿的就是LA NEW山形鞋王GORE-TEX SURROUND 2。

她說,很多人對LA NEW的印象可能停留在長輩優質皮鞋,她認為這方面無庸置疑一直做得非常成功,但實際接觸後有更多驚喜,因為這個品牌早就不分年齡,多元化的鞋款設計、休閒時尚的風格,真的推翻既定印象,讓人很心動。

女神的選鞋秘笈大公開

「我個人喜歡運動時鞋身輕盈、包覆感重還要透氣,耐走耐跑,行動時抓地力要好,讓每一次抬腳都能減壓。」蔡黃汝細數自己對鞋子的各種堅持,並強調,運動會隨著心情突然切換器材,山形鞋王可以達到她的要求,即使從健身房走到戶外健走或慢跑也沒問題,遇到積水不用擔心會被雨水或地面積水潑濺而打壞心情。

「鞋子舒不舒適,真能影響一天的心情。」以前出門時,經常在穿鞋挑選上花掉太多時間,甚至差點遲到,但她最近都直接套上LA NEW的鞋,不用先看氣象預報,晴雨都沒問題。她還透露一個媽媽的小秘密,以前曾經貪圖鞋子外觀好看,結果穿上去後「鞋子咬肉」反而打斷逛街行程。

LA NEW表示,邀請蔡黃汝擔任年度代言人,是觀察到她在螢幕前青春活潑的正向能量,以及清新自然形象深受年輕世代愛戴,她的自信、多元發展、面對挑戰的不屈不撓及對自我的要求,與品牌一拍即合,因此決定一起迎向全新的新品牌樣貌與視野。

矮個子也有春天

「對了,還有一個擔任代言人最最最大Bonus 的地方!」她開心地公布答案,這個Bonus就是增高鞋墊,因為個子嬌小而感到有點困擾,但物理增高的舒適鞋墊讓她長高了,她開心地說「矮個子也有春天,願望成真」

