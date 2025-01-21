京站「早餐一條街」完全體 客美多咖啡全新自助店開幕

京站時尚廣場再添美食新星，日本知名連鎖「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」於21日在京站台北轉運站開設全台首家全自助型態店鋪，加入原有的星巴克、摩斯漢堡、路易莎（2758）等知名連鎖品牌，打造京站最強「早餐一條街」，滿足西區上班族早餐多元需求。

台北轉運站店為客美多咖啡的首家全自助店鋪，提供便捷且舒適的消費模式：

選擇座位後掃描 QR Code 點餐→至櫃檯結帳並領取叫號器→餐點完成後自取→用餐後將餐盤放置回收區。

客美多台北轉運站有別其它店鋪的消費型態，自助便捷的模式，讓顧客在熙來攘往的都市樞紐享受專屬於自己的自在空間。不論是享受片刻寧靜時光，還是小型商務會談。全自助模式不僅有效縮短等待時間，還免收服務費用，也讓顧客能更有效率地安排行程。同時，店內延續客美多一貫的溫馨氛圍，提供寬敞的座席區與舒適沙發，讓每位顧客都能感受到如自家客廳般的放鬆與愜意。

限定外帶早餐，趣味設計增添旅途驚喜

台北轉運站店結合轉運站特色，店鋪一隅融入巴士站牌、拉環把手等創意元素，打造趣味與溫馨兼具的用餐環境。為了滿足旅人的需求，店內特別推出了當店限定的外帶早餐特餐，每日早上 11:00 前於外帶專區限量供應，早餐特餐提供六款精選三明治與三種飲品自由搭配，有名古屋經典味噌豬排堡、雞蛋沙拉三明治、日式必吃紅豆奶油三明治等，一早就可以外帶滿滿活力與美味，是旅人們早晨的能量來源！