快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

京站「早餐一條街」完全體 客美多咖啡全新自助店開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
客美多咖啡全新自助型態店鋪，京站1月21日正式開幕。京站/提供
客美多咖啡全新自助型態店鋪，京站1月21日正式開幕。京站/提供

京站時尚廣場再添美食新星，日本知名連鎖「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」於21日在京站台北轉運站開設全台首家全自助型態店鋪，加入原有的星巴克、摩斯漢堡、路易莎（2758）等知名連鎖品牌，打造京站最強「早餐一條街」，滿足西區上班族早餐多元需求。

台北轉運站店為客美多咖啡的首家全自助店鋪，提供便捷且舒適的消費模式：

選擇座位後掃描 QR Code 點餐→至櫃檯結帳並領取叫號器→餐點完成後自取→用餐後將餐盤放置回收區。

客美多台北轉運站有別其它店鋪的消費型態，自助便捷的模式，讓顧客在熙來攘往的都市樞紐享受專屬於自己的自在空間。不論是享受片刻寧靜時光，還是小型商務會談。全自助模式不僅有效縮短等待時間，還免收服務費用，也讓顧客能更有效率地安排行程。同時，店內延續客美多一貫的溫馨氛圍，提供寬敞的座席區與舒適沙發，讓每位顧客都能感受到如自家客廳般的放鬆與愜意。

限定外帶早餐，趣味設計增添旅途驚喜

台北轉運站店結合轉運站特色，店鋪一隅融入巴士站牌、拉環把手等創意元素，打造趣味與溫馨兼具的用餐環境。為了滿足旅人的需求，店內特別推出了當店限定的外帶早餐特餐，每日早上 11:00 前於外帶專區限量供應，早餐特餐提供六款精選三明治與三種飲品自由搭配，有名古屋經典味噌豬排堡、雞蛋沙拉三明治、日式必吃紅豆奶油三明治等，一早就可以外帶滿滿活力與美味，是旅人們早晨的能量來源！

京站 咖啡 消費

延伸閱讀

太Sui啦！holo星街彗星日本武道館Live「SuperNova」威秀影城同步直播

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

最不應該放進去的食材？三明治加進「1水果」美味到出乎意料

2024倒數一波「買一送一」！ 麥當勞、星巴克、超商咖啡、連鎖手搖飲料、飯店住宿券統統有

相關新聞

宅男女神的美從腳開始 「豆花妹」蔡黃汝公開選鞋秘訣

蔡黃汝當年因一張在豆花店打工的照片被發掘出道，PTT鄉民們暱稱她為「豆花妹」，有宅男女神封號的她，始終維持亮麗外型，問她...

京站「早餐一條街」完全體 客美多咖啡全新自助店開幕

京站時尚廣場再添美食新星，日本知名連鎖「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」於21日在京站台北轉運站開設全台首家...

坂口健太郎、金秀賢現身！Prada米蘭男裝秀義式風流

2025米蘭男裝期間，Prada日前甫發表了2025秋冬男裝系列，全數合計56套造型，由創意總監Miuccia Prad...

寒假過年必訪！37公尺泰坦巨龍震撼登場 全台瘋狂朝聖

由聯合數位文創與大英自然史博物館聯合策劃的《史前巨獸 泰坦恐龍展》，自開展以來吸引大批恐龍迷及親子家庭朝聖，成為寒假與過年期間最矚目的展覽之一。本次展覽以37公尺長的泰坦巨龍全身復原骨骼為最大亮點，這也是世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅此機會能零距離感受史前巨獸的震撼魅力！

全家春節咖啡買1送1、霜淇淋第2件5元 滿額送開運錢母

迎接春節連假，全家集結線上線下多項優惠，包括「春節數位紅包」回歸再升級，APP「隨買跨店取」推出多杯數春節優惠，實體店舖...

限時5天！7-ELEVEN指定類別滿千折百 新年拼手氣刮百萬點數

農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運3大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。