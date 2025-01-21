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坂口健太郎、金秀賢現身！Prada米蘭男裝秀義式風流
2025米蘭男裝期間，Prada日前甫發表了2025秋冬男裝系列，全數合計56套造型，由創意總監Miuccia Prada 及Raf Simons一同設計，主題為「Unbroken Instincts」，強調人的天性與本能，並邀請了日星坂口健太郎、曾演出漫威電影「酷寒戰士」美國男星Sebastian Stan、韓星金秀賢、女星Sana、金泰梨出席看秀。
秀場將Prada藝術基金會Deposito展場改造，赤裸的鋼架、最原始的素材構成了本次大秀的三層樓結構，但地表全數鋪設了華麗繁複印花的地毯，展現粗獷與華美的比對，再次呼應了大秀主題Unbroken Instincts。
大量的皮草使用在長大衣的翻領上，以各種結構出現，象徵一種熾熱、本能的情感表達；多數的長大衣內卻沒有第二件內衣，赤裸直接原始地呈現了皮膚，這種直觀的情關表達，也像是模特兒全數在窄管褲內搭配了尖頭牛仔長靴；然而牛仔靴雖然帶來了美國牛仔般的熱烈情感，卻以螢光色、彩色花卉圖案賦予了屬於義式男子的風流。
淺色系單穿或多層次搭配的格紋、白色滾邊的家居服試圖調和了原本陽剛、強悍的力道，是義大利人對於生活的甜蜜追求。畢竟身為奢華時尚品牌，剪羊毛帶來了溫暖的體感，同時合身的針織服上裝飾了金屬元素，宛如由內而外具象化的心之所向，或搖擺或定錨，追隨本能、持續強悍。
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