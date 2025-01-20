全家春節咖啡買1送1、霜淇淋第2件5元 滿額送開運錢母

迎接春節連假，全家集結線上線下多項優惠，包括「春節數位紅包」回歸再升級，APP「隨買跨店取」推出多杯數春節優惠，實體店舖咖啡買1送1，除夕到初四店鋪消費滿199元，再加贈大甲鎮瀾宮開運錢母、唐老鴨系列金幣造型磁鐵專屬開運小物，整個過年都喜氣。

年假超強冷氣團報到，全家搖搖茶吧熱銷「燒燒仙草」暖心應援，1月24日至2月4日享新春優惠價39元。1月25日至2月2日，店舖同享Let’s Café大杯單品美式/拿鐵、特濃美式/拿鐵買1送1，搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶則享第2杯10元及Fami!ce霜淇淋系列第2件5元超值優惠。

新年也是寄杯囤貨最佳時機，1月25日至2月2日，全家APP隨買跨店取集結Let's Café、搖搖茶吧及Fami!ce霜淇淋3大明星商品，推出新春優惠388、888、1,888多款組合，最低5.6折起。只要1,888元，即可購入Let's Café大杯經典美式65杯或大杯經典拿鐵54杯；888元組合可購入搖搖茶吧55元系列27杯、搖搖茶吧65元系列23杯，超人氣明星商品Fami!ce霜淇淋26支也只要888元，相當於7折；單品控則推薦388元組合，享Let's Café大杯單品美式7杯或大杯單品拿鐵6杯。

年假期間全家便利商店也貼心提供多元餐飲選擇，1月24日至2月2日，店鋪購買uno pasta義大利麵、金咖哩、健康志向餐盒、便當、燴飯、歐姆蛋飯、拉麵等指定冷藏鮮食主食商品任2件，即可參加「好食成雙抽抽樂」活動，有機會享受2件8.8折、7.9折、6.9折，甚至第2件0元超值優惠。

熱呼呼暖心暖胃的熟食區也有優惠，1月22日至2月18日，茶葉蛋、鼎王麻辣蛋、熱狗享第2件6折，搭配熱狗麵包升級哈逗堡，享組合價優惠45元；蒸包全品項任選2件8折，SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任選2件8折。此外，SOHOT炎選「桶裝炸雞」享任選8支320元優惠，還加碼送可口可樂或雪碧600ML乙瓶。

除此之外，1月22日至2月18日凡於全家店舖購買指定商品消費滿100元，即可加39元加購666幸運神骰杯塞乙款，共5款隨機，每款含1個6面6神骰杯塞及1顆同色骰子。自1月28日除夕至2月1日初四，凡於全家店舖購買指定商品滿199元，還可獲得當日限定開運小物乙個，開運錢母、金幣磁鐵帶回家。

全家APP去年首推「春節數位紅包」活動大獲好評，今年升級「新年發紅包」與「投注抽紅包」2大主題玩法，1月22日起至2月4日，會員可將APP內之會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包，可自由設定紅包數量、每人搶紅包次數及分配之點數或商品數量，再一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，亦可邀請親友透過QR Code掃碼領取，成功發送紅包還有機會抽1萬元全家購物金。