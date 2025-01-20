限時5天！7-ELEVEN指定類別滿千折百 新年拼手氣刮百萬點數

農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運3大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP推出三大好給「利」活動，試手氣就有機會成為百萬點數富翁；另外，統一企業集團全新數位平台「uniopen」自1月23日起連續12天，推出會員天天登錄送限量點數紅包，最高免費獲得888點。

把握年前最後優惠，自1月24日至28日限時5天推出「時來運轉Buy好年會員優惠」活動，活動期間購買禮盒、CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定13大類別商品，單筆每滿288元立折28元、滿1,000元立折100元，滿1,000元、1,500元再分別加碼贈衛生紙、濕紙巾、人蔘精、無糖茶等日常暢銷品。

自1月28日除夕當天至2月2日初五為止，7-ELEVEN全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」，購物單筆滿288元即贈送1張時來運轉刮刮卡，每張卡享有3重好康，第一重刮出7-ELEVEN購物金、有機會直接現賺666元；第二重品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品買2送2等超值優惠1組；第三重抽獎序號有6名幸運兒可各獨得100萬OPENPOINT點數，另外還有價值百萬的10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等豐富獎項大方送。