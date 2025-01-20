快訊

拿到川普就職典禮邀請票了 我立委代表團搭地鐵趕路

立院夜審預算案爆衝突！吳沛憶揪一疑點 吳春城衝上前拍桌理論

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

限時5天！7-ELEVEN指定類別滿千折百 新年拼手氣刮百萬點數

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運三大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP推出3大好給「利」活動。圖／7-ELEVEN提供
農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運三大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP推出3大好給「利」活動。圖／7-ELEVEN提供

農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運3大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP推出三大好給「利」活動，試手氣就有機會成為百萬點數富翁；另外，統一企業集團全新數位平台「uniopen」自1月23日起連續12天，推出會員天天登錄送限量點數紅包，最高免費獲得888點。

把握年前最後優惠，自1月24日至28日限時5天推出「時來運轉Buy好年會員優惠」活動，活動期間購買禮盒、CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定13大類別商品，單筆每滿288元立折28元、滿1,000元立折100元，滿1,000元、1,500元再分別加碼贈衛生紙、濕紙巾、人蔘精、無糖茶等日常暢銷品。

自1月28日除夕當天至2月2日初五為止，7-ELEVEN全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」，購物單筆滿288元即贈送1張時來運轉刮刮卡，每張卡享有3重好康，第一重刮出7-ELEVEN購物金、有機會直接現賺666元；第二重品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品買2送2等超值優惠1組；第三重抽獎序號有6名幸運兒可各獨得100萬OPENPOINT點數，另外還有價值百萬的10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等豐富獎項大方送。

不出門也可以天天打開OPENPOINT APP參加「時來運轉刮寶趣活動」，即日起至2月11日前每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8888點OPENPOINT紅包、1點可折抵1元現金，也可以使用個人帳戶點數加碼玩增加中獎機會，或是分享好友玩集滿貼紙、額外獲得加碼抽獎活動，有機會抽中iPhone 16 Pro、PS5 Slim光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等熱門好禮。

「OPENPOINT APP刮寶趣活動」每位會員每日免費玩1次，推出後吸引眾多民眾每日報到。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT APP刮寶趣活動」每位會員每日免費玩1次，推出後吸引眾多民眾每日報到。圖／7-ELEVEN提供
統一企業集團全新數位平台「uniopen」自1月23日起連續12天，推出會員天天登錄送限量點數紅包，最高免費獲得888點。圖／7-ELEVEN提供
統一企業集團全新數位平台「uniopen」自1月23日起連續12天，推出會員天天登錄送限量點數紅包，最高免費獲得888點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月28日至2月2日加碼推出門市消費滿額贈「時來運轉刮刮卡」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月28日至2月2日加碼推出門市消費滿額贈「時來運轉刮刮卡」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月24日起連續6天祭出「時來運轉Buy好年」會員滿額優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月24日起連續6天祭出「時來運轉Buy好年」會員滿額優惠。圖／7-ELEVEN提供

主機 紅包

延伸閱讀

女子長期將iPhone帶入浴室跟著高歌 秀出「恐怖保護殼」嚇壞網友

被鳥撞好兆頭？ 花蓮女子刮中超級紅包「百萬大獎」

陳其邁康裕成寒冬慰問獨居長輩 致贈年節禮盒紅包

任天堂新主機「Nintendo Switch 2」突襲公開 將在台辦體驗會

相關新聞

小潘「調漲價格」出爐！鳳梨酥貴1元、蛋黃酥漲3元

位於新北市板橋區的人氣糕點名店「小潘蛋糕坊」，今日公佈最新產品售價。其中「鳳梨酥」漲1元、蛋黃酥漲3元，其他如麵包、綠豆...

限時5天！7-ELEVEN指定類別滿千折百 新年拼手氣刮百萬點數

農曆新年倒數計時，7-ELEVEN為滿足年貨採買、走春補給、刮刮樂開運3大生活消費需求，串聯全台超過7,000家門市與O...

全國電子50周年服務再升級 跨域滿足多元居家生活需求

全國電子邁向50周年，從1975年台北市圓環街邊販售計算機起家，不只開啟台灣3C家電連鎖經營時代，更持續引領產業轉型創新...

現省75！CoCo「莓莓派對」買1送1 功夫茶抽免費飲料券

迎接新年到，連鎖手搖飲「CoCo」推出顏色討喜、紅通通的「莓莓派對」限時優惠。1月22日凡加入LINE官方好友，即可透過...

台鐵TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章 明早10時會員優先搶購

為慶祝中華隊2024世界棒球12強賽奪冠，台鐵公司宣布將推出「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」，明天上午10時在台鐵...

ONE BOY延遲出貨 消費者怒轟「帳單都來了貨還沒來」

前幾年因大舉啟用明星代言人鋪天蓋地的廣告攻勢，而快速竄紅的台灣機能性服飾品牌ONE BOY，最近品牌官網推出新年大促銷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。