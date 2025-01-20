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小潘「調漲價格」出爐！鳳梨酥貴1元、蛋黃酥漲3元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小潘蛋糕坊。小潘蛋糕坊 ／提供
小潘蛋糕坊。小潘蛋糕坊 ／提供

位於新北市板橋區的人氣糕點名店「小潘蛋糕坊」，今日公佈最新產品售價。其中「鳳梨酥」漲1元、蛋黃酥漲3元，其他如麵包、綠豆椪等產品，也有5～30元不等的漲幅，生日蛋糕則是調漲100元。調漲價格日期為2月6日。

「小潘蛋糕坊」以鳳凰酥、蛋黃酥與各式糕點著稱，乃是板橋的排隊名店，每逢佳節必定大排長龍。近年隨著物價成本上升，小潘蛋糕坊也多次調整產品價格。根據小潘最新公告，2月6日起，裸裝「鳳梨酥」由18漲為19元；裸裝「蛋黃酥」由40漲為43元；裸裝鳳凰酥則由19漲為20元。至於單顆包裝系列，「鳳凰酥」、「鳳梨酥」與「土鳳梨（桂圓）」，則分別由23、22、35元，漲為24、23與40元。

除此之外，此次調漲內容也包括麵包與蛋糕產品。瑞士捲系列上漲10～20元；麵包、大福麻糬、蛋塔、綠豆椪、丹麥麵包等品項，也有5～30元不等的漲幅，生日蛋糕則上漲100元。

小潘蛋糕坊調整多款麵包、蛋糕系列產品價格，漲幅5～30元。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁
小潘蛋糕坊調整多款麵包、蛋糕系列產品價格，漲幅5～30元。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁
小潘蛋糕坊調整生日蛋糕產品售價。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁
小潘蛋糕坊調整生日蛋糕產品售價。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁
小潘蛋糕坊蛋黃酥、鳳梨酥等產品均調整價格。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁
小潘蛋糕坊蛋黃酥、鳳梨酥等產品均調整價格。圖／取自小潘蛋糕坊粉絲頁

小潘蛋糕坊 鳳梨酥 麵包

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