小潘「調漲價格」出爐！鳳梨酥貴1元、蛋黃酥漲3元
位於新北市板橋區的人氣糕點名店「小潘蛋糕坊」，今日公佈最新產品售價。其中「鳳梨酥」漲1元、蛋黃酥漲3元，其他如麵包、綠豆椪等產品，也有5～30元不等的漲幅，生日蛋糕則是調漲100元。調漲價格日期為2月6日。
「小潘蛋糕坊」以鳳凰酥、蛋黃酥與各式糕點著稱，乃是板橋的排隊名店，每逢佳節必定大排長龍。近年隨著物價成本上升，小潘蛋糕坊也多次調整產品價格。根據小潘最新公告，2月6日起，裸裝「鳳梨酥」由18漲為19元；裸裝「蛋黃酥」由40漲為43元；裸裝鳳凰酥則由19漲為20元。至於單顆包裝系列，「鳳凰酥」、「鳳梨酥」與「土鳳梨（桂圓）」，則分別由23、22、35元，漲為24、23與40元。
除此之外，此次調漲內容也包括麵包與蛋糕產品。瑞士捲系列上漲10～20元；麵包、大福麻糬、蛋塔、綠豆椪、丹麥麵包等品項，也有5～30元不等的漲幅，生日蛋糕則上漲100元。
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