全國電子50周年服務再升級 跨域滿足多元居家生活需求

全國電子邁向50周年，從1975年台北市圓環街邊販售計算機起家，不只開啟台灣3C家電連鎖經營時代，更持續引領產業轉型創新，除了整合虛實通路提供線上線下一站購足的便利性，去年底更看準民眾多元居家生活需求，推出全新「Life+概念店」，以「家」為核心，聯手跨領域知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域。

全國電子董事長林政勲表示：「全國電子跨越半世紀，也超越傳統3C家電的經營模式，邁向全方位生活服務的新紀元。我們希望能夠以家為核心，為消費者提供生活上所需要的商品跟服務，從3C家電，加入多元居家生活商品，滿足不同客群，發展成為無數台灣家庭生活的一部分。」

50周年活動現場也首播品牌影片「阿嬤的不拿手菜」，同樣由金獎導演蕭雅全掌鏡，邀請資深演員楊麗音真摯演出，延續去年底吸引百萬人觀看與共鳴的首部曲「阿明的冰水壺」，二部曲將時光推進至現代，描繪了阿嬤與孫子如何透過電視，將家的溫暖與愛再次傳遞下去。