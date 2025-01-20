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現省75！CoCo「莓莓派對」買1送1 功夫茶抽免費飲料券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「功夫茶」攜手「頑皮豹」推出頑皮豹系列週邊，消費滿額還可參加抽獎活動。圖／功夫茶提供
「功夫茶」攜手「頑皮豹」推出頑皮豹系列週邊，消費滿額還可參加抽獎活動。圖／功夫茶提供

迎接新年到，連鎖手搖飲「CoCo」推出顏色討喜、紅通通的「莓莓派對」限時優惠。1月22日凡加入LINE官方好友，即可透過官方LINE領券（或在你訂線上平台預訂），憑券購買「莓莓派對（L）」，即可享「第2杯0元」優惠，現省75元，每人可領2張券。

「功夫茶」近期則是攜手「頑皮豹」，推出「草莓慕斯」、「草莓雪莎」等2款帶有粉紅色澤的草莓系飲品。1月20日至2月25日期間，單筆消費滿188元，即可參加抽獎活動，有機會獲得免費飲品兌換券。另外活動期間到店購買任一飲品，可獲得「旺財紙杯卡」。即日起購買「頑皮豹不鏽鋼提杯」，即可免費獲得「草莓慕斯」或「草莓雪莎」1杯，另外還有「頑皮豹皮革證件套」、「頑皮豹皮套購物袋」等週邊可供粉絲加價購買。

「清心福全」則是在今年攜手台灣街景建築插畫家Nuomi 諾米，推出以農曆春節為主題的3款紙杯，透過環景插畫的型態，呈現台灣特色景點與年節意象。其中「台灣台南款」可看到赤崁樓、安平古堡、孔廟，還有林百貨、街邊小吃等元素。「台灣走春款」則有大甲鎮瀾宮、九份老街等觀光景點，至於「台灣夜市款」則傳達台灣夜市的文化魅力。

「CoCo」推出「莓莓派對」第2杯免費的限時優惠。圖／CoCo提供
「CoCo」推出「莓莓派對」第2杯免費的限時優惠。圖／CoCo提供
清心福全攜手插畫家Nuomi，推出3款台灣街景紙杯。圖／清心福全提供
清心福全攜手插畫家Nuomi，推出3款台灣街景紙杯。圖／清心福全提供

紙杯 草莓 觀光景點

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