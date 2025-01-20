聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章 明早10時會員優先搶購
為慶祝中華隊2024世界棒球12強賽奪冠，台鐵公司宣布將推出「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」，明天上午10時在台鐵夢工廠網路商店，開放會員搶先預購，每組售價1200元，預購期間還可以109元優惠間加購原價199個的「追分成功（粉色／奶茶色）」乙個。
台鐵表示，本款紀念章以徵奪冠場地東京巨蛋的「棒球手套」，以及中華隊團結一致精神的「TEAM TAIWAN」字樣作為設計主題。
另一面則是以台鐵美學觀光列車鳴日號車頭牌作為主題，象徵中華隊在東京巨蛋一「鳴」驚人，列車鈦金屬車頭牌上的十層環狀結構，帶有十全十美的寓意，也重現TEAM TAIWAN的奪冠之路圓滿成功。
而精鑄鏡面紀念章規格，其直徑38mm、厚度3.05mm、重量28.26g，材質為銅合金、鍍金箔、鍍銀，內容除精鑄鏡面紀念章外，還有絨盒、紙袋，內附說明卡。另外，在商品預購期間購買「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」1組，即可以109元加購「追分成功御守（粉色／奶茶色）」乙個（原價199元），加購商品售完為止。
此外，台鐵夢工場網路商店將於1月21日至1月31日限定期間，加碼推出不限消費金額享「一元復始」紅包袋1元加購優惠；還有網路商店會員限定「莒」國歡慶-莒光號系列商品折扣，包含行李吊牌、保溫提袋、伸縮卡套等多項莒光號系列周邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言