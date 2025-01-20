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台鐵TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章 明早10時會員優先搶購

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鏡面精鑄紀念章正反。圖／台鐵提供
鏡面精鑄紀念章正反。圖／台鐵提供

為慶祝中華隊2024世界棒球12強賽奪冠，台鐵公司宣布將推出「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」，明天上午10時在台鐵夢工廠網路商店，開放會員搶先預購，每組售價1200元，預購期間還可以109元優惠間加購原價199個的「追分成功（粉色／奶茶色）」乙個。

台鐵表示，本款紀念章以徵奪冠場地東京巨蛋的「棒球手套」，以及中華隊團結一致精神的「TEAM TAIWAN」字樣作為設計主題。

另一面則是以台鐵美學觀光列車鳴日號車頭牌作為主題，象徵中華隊在東京巨蛋一「鳴」驚人，列車鈦金屬車頭牌上的十層環狀結構，帶有十全十美的寓意，也重現TEAM TAIWAN的奪冠之路圓滿成功。

而精鑄鏡面紀念章規格，其直徑38mm、厚度3.05mm、重量28.26g，材質為銅合金、鍍金箔、鍍銀，內容除精鑄鏡面紀念章外，還有絨盒、紙袋，內附說明卡。另外，在商品預購期間購買「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」1組，即可以109元加購「追分成功御守（粉色／奶茶色）」乙個（原價199元），加購商品售完為止。

此外，台鐵夢工場網路商店將於1月21日至1月31日限定期間，加碼推出不限消費金額享「一元復始」紅包袋1元加購優惠；還有網路商店會員限定「莒」國歡慶-莒光號系列商品折扣，包含行李吊牌、保溫提袋、伸縮卡套等多項莒光號系列周邊。

鏡面精鑄紀念章與絨盒。圖／台鐵提供
鏡面精鑄紀念章與絨盒。圖／台鐵提供
114.01夢工場網路商店新春優惠。圖／台鐵提供
114.01夢工場網路商店新春優惠。圖／台鐵提供

台鐵 成功 網路

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