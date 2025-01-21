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寒假過年必訪！37公尺泰坦巨龍震撼登場 全台瘋狂朝聖

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創與大英自然史博物館聯合策劃的《史前巨獸 泰坦恐龍展》，自開展以來吸引大批恐龍迷及親子家庭朝聖，成為寒假與過年期間最矚目的展覽之一。本次展覽以37公尺長的泰坦巨龍全身復原骨骼為最大亮點，這也是世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅此機會能零距離感受史前巨獸的震撼魅力！

展覽深受名人與觀眾推薦，藍鈞天表示：「裡面有很多教育意義且有趣的知識，我們可以來學習！」羅小白則大讚：「如果你是喜歡恐龍的小朋友或家長，一定要來看這個展！」絕代雙 Q 則大讚：「這裡最棒的就是，這裡的恐龍都是可以互動的！」網友們也熱情分享觀展心得，表示「互動性超高，孩子玩到不想走！」還有人提到：「不只WOW，還學到了好多！寓教於樂讓全家都沉浸其中！」成功吸引各界目光，成為話題十足且廣受好評的寒假必訪展覽！

展覽特色涵蓋多層次互動體驗，包括體重比拼裝置、餵食巴洛龍的療癒瞬間，以及近距離感受霸王龍狩獵的兇猛姿態。還有來自南美洲的超人氣巨星牛龍，不定時與觀眾見面，全場充滿驚喜與樂趣！寒假過年，全家一起來場寓教於樂的史前冒險！

《史前巨獸泰坦恐龍展》

展覽日期 │ 2024/12/19(四)-2025/4/6(日)，除夕（1/28）休館

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館7樓南側展區

營業時間 │非寒假之平日 09:00-17:00 (16:30停止售票及入場)；假日及寒假(1/21-2/ 10) 09:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

主辦單位 │大英自然史博物館、聯合數位文創

協辦單位 │國立臺灣科學教育館

展覽官網│ https://uevent.udnfunlife.com/2024Titanosaur

展覽FB│ https://www.facebook.com/2024Titanosaur

展覽IG│https://www.instagram.com/titanosaur2024

售票網址│https://pse.is/6yteen

寒假 恐龍 科學

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