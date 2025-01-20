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限1天！漢堡王「國王日」小華堡、雙層牛肉堡2個159
漢堡王的品牌主題日「華堡日」，在今年升級成為「國王日」，標榜將推出一日限定的優惠方案。1月22日為今年首次國王日，包括「雙層小華堡」、「雙層火烤牛肉堡」、「美式花生雙層脆雞堡」等產品，均可享「任選兩個159元」。
漢堡王過去所推出的「華堡日」，乃是針對每個月第三個星期三所推出的限時優惠，可享華堡購買優惠。2024年12月18日，漢堡王迎來最後一次「華堡日」活動，推出「華堡6折」優惠，隨後正式走入歷史。
今年漢堡王將華堡日升級為「國王日」，首次活動時間為1月22日，包括「雙層小華堡」、「雙層火烤牛肉堡」、「美式花生雙層脆雞堡」等3款商品，均可享「任選兩個159元」，並再贈送免費瓶裝水，會員或非會員均可享優惠。以「雙層小華堡」為例，原價2個278元，優惠後可現省119元。
業者也預告，未來每個月都會推出「國王日」活動，且突破單一產品優惠的框架，滿足大家對各種經典產品的需求。
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