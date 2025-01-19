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名店年菜Uber Eats點得到 指定商品隨單再送有梗春聯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats找優市、連鎖大型量販店，熱銷禮盒（應該）都點得到。圖／Uber Eats提供
Uber Eats找優市、連鎖大型量販店，熱銷禮盒（應該）都點得到。圖／Uber Eats提供

年菜來不及預訂不用怕，Uber Eats祭出多款熱門年菜，精選首次上架優市的「築地生凍帝王蟹腳」、「林聰明砂鍋魚頭」、熱銷的「生凍波士頓龍蝦」等圍爐食材，還有多款獨家販售獨家進口零食、熱銷禮盒，不必費心提前預約，一站式做好春節準備。優市新戶在1月底之前，輸入優惠序號「蛇麼都好優」，訂單滿200元再享5折優惠。

即日起至2月6日，首次訂購生鮮雜貨，輸入優惠序號「蛇年生鮮」，訂單滿399元享單筆最高折抵200元（每帳號限2次）。Uber Eats春節感恩回饋用戶，與大潤發推出快閃優惠，於1月21日至1月23日蛋品專區任選，專區商品滿45元享35元折抵優惠，相當於第一盒蛋只要10元銅板價（專區商品數量有限，售完為止）。

即日起至2月6日止，點購料理年菜、糖果飲料、保健禮盒、過年同樂用品7折起。多人團聚最愛的達美樂也推出春節限定的「好運噴發披薩大餐」，祭出最低4.9折優惠。

此外，Uber Eats更準備了一貼上就能成為街坊焦點的「諧音有梗春聯」，即日起至2月6日，只要訂購再睡五分鐘、COMEBUY、大苑子、吉野家、晨間廚房、頂呱呱、起家雞、雙月食品社、老王炸烤或鬍鬚張等商家合作夥伴指定品項，就有機會獲得，訂購全聯、優市限定商品，也將隨單隨機贈送，數量有限送完為止，輕鬆為家中來點新年味。

過年走春、拜訪親友再用Uber App預約行程，2月底前，Uber新用戶輸入優惠序號「有蛇有得」，可享1趟折抵150元。Uber One會員即日起至1月28日，輸入優惠序號「蛇來運轉」，指定餐廳滿350元可享8.5折優惠（單筆最高折70元）。過年出遊或是拜訪親友，用Uber App預約行程，即日起至2月2日，輸入「會員蛇好運」，可享88元乘車優惠（共5次）。

Uber Eats推出「諧音有梗春聯」，以熱銷美食或是生鮮雜貨結合諧音梗 ，隨餐推出專屬限量創意春聯。圖／Uber Eats提供
Uber Eats推出「諧音有梗春聯」，以熱銷美食或是生鮮雜貨結合諧音梗 ，隨餐推出專屬限量創意春聯。圖／Uber Eats提供
準備親友來訪必備的禮盒、零食，就在Uber Eats一站解決。圖／Uber Eats提供
準備親友來訪必備的禮盒、零食，就在Uber Eats一站解決。圖／Uber Eats提供
Uber Eats精選排隊名店圍爐必備的年菜，民眾在家中輕鬆點購就能享受搶手好滋味。圖／Uber Eats提供
Uber Eats精選排隊名店圍爐必備的年菜，民眾在家中輕鬆點購就能享受搶手好滋味。圖／Uber Eats提供

Uber 年菜 蛇年

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