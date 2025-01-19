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獨／開幕2年！台中人氣日式餐廳「爛漫小料理」熄燈
想吃就得把握最後機會！位於台中的人氣日式餐廳「爛漫小料理」，近期宣告將於1月26日劃下句點。隨著消息出爐，也令粉絲們紛紛留言，表示「Oh no!!!!」、「居然！」
在日本的飲食文化中，「小料理」意指簡單料理，而「小料理屋」即是提供簡單料理與酒的餐廳，屬於日式料理中的一種用餐型態。相比於居酒屋，小料理屋更重視料理的美味與主廚的手藝，同時保有輕鬆自在的用餐空間，因此受到許多食客喜愛。
隱身於台中美村路巷弄間的「爛漫小料理」，自2023年3月開幕，主廚擁有豐富的餐飲歷練，店內原採單點型態，現則供應無菜單的套餐方案，提供有「埔里節瓜、白乳酪、生火腿」、「歸鄉控肉」、「爛漫雞翅」等不同餐點，同時還有多款酒飲。儘管開幕才近2年時間，但已經快速累積人氣，IG粉絲達1萬人，成為台中的新興人氣餐廳。
儘管擁有高度人氣，但爛漫小料理近期發布公告，指出「當冬日即將劃下句點，我們的故事也將告一段落。『爛漫』，這個以浪漫為名的品牌，將在一月底結束現有的旅程。」並且預告在1月26日結束。隨著結束公告出爐，許多粉絲也留言表達不捨。
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