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必買伴手禮出列 愛買量販、家樂福年前採購限時滿額9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
健康導向的堅果禮盒是近年熱門送禮選擇。記者黃筱晴／攝影
健康導向的堅果禮盒是近年熱門送禮選擇。記者黃筱晴／攝影

年貨採買優惠再衝一波！愛買量販、家樂福都推出限時滿額9折優惠，搭配紅利點數加碼、精選商品買1送1，讓民眾輕鬆搞定年菜、伴手禮和日常用品迎新年。

迎接辦年貨採買高峰，愛買量販連續10天祭出APP會員全館滿額優惠活動，活動期間每APP會員回饋高達4次，等同於最高賺1,200元。即日起至1月27日愛買APP會員獨享全館單筆付款金額滿2,000元享9折優惠，折扣金額以電子現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元。

除了2月4日前購買伴手禮盒享檔期優惠，愛買量販再宣布加碼160款熱門商品買1送1，包括包裝米、油品、火鍋湯底、沖泡咖啡、餅乾、飲料、冷涷水餃、廚房紙巾、牙膏、LED燈泡等，趁著年假一次把日用品也買齊。

年前家樂福每週末假日及除夕前黃金週1月24日至1月27日，家樂福量販店/線上購物單筆消費滿2,000元以上，超市/家速配單筆消費滿888元以上，即可享9折現金折價券回饋，線上購物與家速配下單直接折抵。還有指定商品會員紅利點數最高20倍送、9大分類年貨商品送現金折價券等，2月28日前單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得1次抽獎機會，還有機會抽中保時捷Macan電動車。

1月20日至2月1日期間，家樂福APP電子紅包天天發送，每日各種驚喜優惠推出，總獎金高達100萬元回饋。2月4日前家樂福線上購物下單就抽紅利點數100萬點、天天進站消費抽7％購物金。年貨採買黃金週1月20日至2月4日，家速配享單筆滿299元以上免運，進站抽紅包送120元券，單筆滿1,200元就可抵用，新會員再送150元購物金。

愛買量販2025年伴手禮禮盒銷售排行大公開，開心果、新貴派、義美小泡芙奪前3名。圖／愛買量販提供
愛買量販2025年伴手禮禮盒銷售排行大公開，開心果、新貴派、義美小泡芙奪前3名。圖／愛買量販提供
IP聯名造型禮盒大人小孩都喜歡。記者黃筱晴／攝影
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年貨採購，愛買量販連續10天APP會員全館滿額享9折。圖／愛買量販提供
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家樂福 愛買

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