快訊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

MLB／網站預測佐佐木朗希首年奪10勝 數據更優於大谷翔平

聽新聞
0:00 / 0:00

Popeyes送春聯、紅包！摩斯「保溫杯、行李箱」帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Popeyes」限時贈送「潮炸春聯」。圖／Popeyes提供
「Popeyes」限時贈送「潮炸春聯」。圖／Popeyes提供

新春到來，速食業者也紛紛推出不同的新春活動。來自美國的「Popeyes」，限時限量推出「潮炸春聯」、「潮炸紅包」等週邊，消費指定商品就可免費贈送。至於「摩斯漢堡」則推出4款春季週邊，包括有保冷袋、保溫杯、雨傘、登機箱，讓民眾加價購帶回家。

創業超過50年的美式速食「Popeyes」，自2024年5月首度登台，目前在台已有3間門市。迎接登台後的首個農曆新年，Popeyes自即日起至2月2日期間，推出一系列新年活動，活動期間凡購買個人套餐或多人套餐，就可獲得限量贈禮。即日起至1月25日期間，可獲得「潮炸春聯」，讓炸雞與春聯祝福融為一體，帶來喜慶氛圍。1月26日至2月2日，則會贈送「潮炸紅包」，以鮮明炸雞元素為新年帶來滿滿財運與好運。均採每日每店限量供應。

迎接春季到來，「摩斯漢堡」自1月22日開放預購「MOS Collection春遊系列」週邊商品，採用柔和色調為主，搭配薄荷綠、海水藍、和櫻花粉印花點綴，打造清新又明亮的風格。其中「折疊保冷袋」採大容量寬口設計，可輕鬆收納各式冷藏商品，加購價299元。「提把保溫瓶」內層用304不鏽鋼材質製成，容量為500ml，加購價399元。另外還有「雨傘」、「MOS上掀式20吋登機箱」，加購價各為399、1,999元。會員也可使用金點加價兌換。

摩斯漢堡開放預購「MOS Collection春遊系列」週邊商品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡開放預購「MOS Collection春遊系列」週邊商品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「提把保溫瓶」內層用304不鏽鋼材質製成，加購價399元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「提把保溫瓶」內層用304不鏽鋼材質製成，加購價399元。圖／摩斯漢堡提供
Popeyes第二波贈送「潮炸紅包」。
Popeyes第二波贈送「潮炸紅包」。

套餐 摩斯漢堡 春聯 紅包

延伸閱讀

黃仁勳現身通化夜市 光顧水果攤送老闆娘紅包

越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

Ozone玩恐怖遊戲連線8小時互安慰 煥鈞膽子超小忙喊卡

行李箱裝女友回宿舍 CBA球員「熬夜作業」 她發圖害到他

相關新聞

2025「逛街新地標」來了！台南第3間「新光三越」6月開幕 定位風格、主打亮點一次看

台南2025新地標！商場帶動在地觀光與消費，新光三越「台南小北門店」預計在6月盛大開幕，令不少台南人期待表示「終於不用一直擠南紡了」、「台南要起飛了」。

台北首家貴婦百貨今年要掰了！ SOGO敦化館熄燈日確定

遠東SOGO大巨蛋Garden City繼去年開出一樓餐飲與B1地下街後，遠東SOGO董事長黃晴雯今日表示，今年第二季要...

「Care Bears彩虹熊」夢幻登場！威秀影城獨家周邊1／18限量搶購

風靡全球的Care Bears彩虹熊即將襲捲威秀影城！威秀影城攜手Care Bears推出全新限定周邊商品系列，將於1月18日正式開賣。本次系列商品包含爆米花桶造型毯、玩偶飲料杯套盲盒、以及造型手機夾掛繩等三大亮點單品，讓影迷在享受電影之餘，也能將療癒滿分的彩虹熊帶回家收藏。

神還原《魷魚遊戲》場景有夠狂！全聯魷戲中心松菸直贏店開幕 巨型英熙娃娃坐鎮 下載全支付免費入場

《魷魚遊戲》第2季看完了沒？全聯攜手跨國影音串流平台Netflix所打造的「全聯經濟魷戲」，壓軸活動「全聯魷戲中心直贏店...

萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一位幸運兒獎號出爐

萊爾富為讓民眾在「龍」尾「蛇」頭能博個好兆頭，迎接金蛇年共發行5款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAY...

超商結帳「免刷條碼、報電話」！ 店員推一招新功能 網讚爆「終於改進了」

民眾在各大超商結帳時，為了進行會員集點活動，需要主動報上電話號碼，或拿出手機刷載具等，小小動作仔細思考可能存在著個資外洩的疑慮。近日有一名網友發現超商結帳時更新流程，民眾可以透過一個小螢幕自行輸入，網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。