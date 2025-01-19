Popeyes送春聯、紅包！摩斯「保溫杯、行李箱」帶回家

新春到來，速食業者也紛紛推出不同的新春活動。來自美國的「Popeyes」，限時限量推出「潮炸春聯」、「潮炸紅包」等週邊，消費指定商品就可免費贈送。至於「摩斯漢堡」則推出4款春季週邊，包括有保冷袋、保溫杯、雨傘、登機箱，讓民眾加價購帶回家。

創業超過50年的美式速食「Popeyes」，自2024年5月首度登台，目前在台已有3間門市。迎接登台後的首個農曆新年，Popeyes自即日起至2月2日期間，推出一系列新年活動，活動期間凡購買個人套餐或多人套餐，就可獲得限量贈禮。即日起至1月25日期間，可獲得「潮炸春聯」，讓炸雞與春聯祝福融為一體，帶來喜慶氛圍。1月26日至2月2日，則會贈送「潮炸紅包」，以鮮明炸雞元素為新年帶來滿滿財運與好運。均採每日每店限量供應。