業者瞄準高雄美術館特區高端族群 專賣瑞士黃金條塊

國際金價不斷突破歷史新高，加上俄烏戰爭、中東局勢與兩岸局勢等地緣政治風險升溫，最近這幾年吸引許多民眾購買黃金作為避險資產，北部一家專賣國際精品黃金條塊的實體店面看準這波消費商機，今天特地在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群。業者指出，這是南台灣首間、全台第3間的專賣店，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。

集團營運長張桂洋表示，隨著國際地緣政治的緊張局勢不斷升溫，金價在2024年多次創下歷史新高，全年漲幅超過26％。市場普遍預測，金價目標將上看3000美元，黃金仍將是最佳的避險資產。選在高雄市鼓山區馬卡道路的豪宅區，看中這區因產業發展利多而快速提升房價，已成為南台灣最具指標的富豪聚落。而這裡的高端客群，包括政商名流及科技新貴，可望成為主要客群。而專賣黃金條塊與飾金不同，黃金條塊不需負擔額外的設計或加工費用，具備更高的投資價值。

業者指出，店內專賣瑞士精品黃金條塊，主要是經LBMA（倫敦金銀市場協會）認證的黃金條塊，提供Argor-Heraeus、Pamp、Metalor、Valcambi及Perth Mint等多種，甚至還有特別用途每片1公克的產品，有急需可立即掰開換等值貨品，此外該家業者也積極推廣生態保育，近日取得雪霸國家公園管理處的授權，推出「台灣櫻花鉤吻鮭紀念條塊」，並與管理處簽訂合作備忘錄，期待透過這些紀念條塊，讓國際友人認識台灣的國寶魚，並傳遞珍愛台灣獨特生態的理念。