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業者瞄準高雄美術館特區高端族群 專賣瑞士黃金條塊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影

國際金價不斷突破歷史新高，加上俄烏戰爭、中東局勢與兩岸局勢等地緣政治風險升溫，最近這幾年吸引許多民眾購買黃金作為避險資產，北部一家專賣國際精品黃金條塊的實體店面看準這波消費商機，今天特地在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群。業者指出，這是南台灣首間、全台第3間的專賣店，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。

集團營運長張桂洋表示，隨著國際地緣政治的緊張局勢不斷升溫，金價在2024年多次創下歷史新高，全年漲幅超過26％。市場普遍預測，金價目標將上看3000美元，黃金仍將是最佳的避險資產。選在高雄市鼓山區馬卡道路的豪宅區，看中這區因產業發展利多而快速提升房價，已成為南台灣最具指標的富豪聚落。而這裡的高端客群，包括政商名流及科技新貴，可望成為主要客群。而專賣黃金條塊與飾金不同，黃金條塊不需負擔額外的設計或加工費用，具備更高的投資價值。

業者指出，店內專賣瑞士精品黃金條塊，主要是經LBMA（倫敦金銀市場協會）認證的黃金條塊，提供Argor-Heraeus、Pamp、Metalor、Valcambi及Perth Mint等多種，甚至還有特別用途每片1公克的產品，有急需可立即掰開換等值貨品，此外該家業者也積極推廣生態保育，近日取得雪霸國家公園管理處的授權，推出「台灣櫻花鉤吻鮭紀念條塊」，並與管理處簽訂合作備忘錄，期待透過這些紀念條塊，讓國際友人認識台灣的國寶魚，並傳遞珍愛台灣獨特生態的理念。

專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，主要瞄準高端族群。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，主要瞄準高端族群。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，還有這種每片1公克的產品，有急需可立即掰開換等值貨品，在動亂地區特別實用。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，還有這種每片1公克的產品，有急需可立即掰開換等值貨品，在動亂地區特別實用。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影
專賣國際精品黃金條塊的實體店面選在高雄美術館特區插旗開設旗艦門市，瞄準高端族群，重量選擇從1公克到1公斤不等，並保證999.9的純度，讓顧客在保值方面更具信心。記者劉學聖／攝影

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