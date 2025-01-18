韓男神玄彬夜奔為「它」！點水樓小籠包眾家名人愛

睽違近6年，韓國男神玄彬旋風訪台，15日晚間收工後被目擊直奔米其林推薦的「點水樓」懷寧店用餐，點水樓的小籠包再次躍上媒體版面，其獨家料理、年菜菜單同步出爐。

玄彬與孫藝珍是韓國知名的模範夫妻，去年孫藝真訪台時，選擇的用餐地點是新派中菜「捌伍添第」，顯示兩夫妻美食品味獨到。而「點水樓」也不只有玄彬鍾愛，其他如韓國男神李鍾碩、武俠小說巨擘金庸、前宏達電執行長周永明等，都曾是座上賓；據了解，「點水樓」懷寧店也是立法院長韓國瑜的愛店，日前還在此宴請朝野黨團幹部。

南僑集團旗下的「點水樓」，以江浙料理和江南點心為主，每季會更換約三成菜色，追求當季當令的食材、創新與傳統並融。其小籠包的知名度，不亞於連鎖名店鼎泰豐，主打19褶的精緻外皮、被稱為「提起像透明燈籠，放下如百摺菊花」。主廚也發揮創意，取天然蔬果原汁入麵團，打造出7種外皮、7種內餡的七彩小籠包，既迅速成為話題，也是店內招牌。

此外，點水樓即起推出五星年菜，過年期間，天天都可取餐。其中包括人氣補身湯品「黑蒜排骨湯」及「剝皮辣椒長年烏骨雞湯」，還有寒冬圍爐必備的「一品佛跳牆」及「寧式蘿蔔糕」、「酒釀福圓糕」，皆以冷藏宅配，熱讓更容易、也更省時。

其中，春節必點的佛跳牆升級版「御膳魚翅佛跳牆」，用足20多種好料，包括每甕放足3兩重的上等水沙勾排翅，全程由行政主廚親自操刀，重現傳統江浙風味。「山東手撕燒雞」肉鮮味美，嫩而不散，須得費時20個小時醃製，再經炸、蒸完整呈現燒雞美味。「點水烤方」附上荷葉夾餅，肉亮汁黏，香味四溢，也是推薦美味。

寓意吉祥的「醬爆蟹年糕」，取新鮮活青蟹醬爆，是標準甜鹹並陳的上海佳餚，搭配寧波年糕則有步步高升之意。另一款「點水必發蘿蔔糕」，為寧式蘿蔔糕作法，不加一滴水，純以老母雞高湯、金華火腿及手工精切新鮮白蘿蔔製成，風味鮮甜，口感細緻，象徵著發財與步步高升。