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周冬雨、阮經天Boucheron上身 新春巧曬抽象詩意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Quatre White系列戒指，黃金、白金、玫瑰金、高精密白陶瓷，鑲嵌鑽石，24萬3,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre White系列戒指，黃金、白金、玫瑰金、高精密白陶瓷，鑲嵌鑽石，24萬3,000元。圖／Boucheron提供

新的2025農曆新年即將來到，然而亞洲的新年不必、不盡然需要是張燈結綵的大紅或喧鬧，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了新春形象廣告，以「來與往」為題、展現歲時遞嬗之際的堅定守護心意，並邀請品牌代言人周冬雨和台灣男星阮經天以多層次珠寶搭配，氣質入鏡。

在系列形象視覺中，周冬雨以俏麗的波浪捲髮造型現身，她時而往向鏡頭、時而望向遠方，而阮經天則倚在樹幹下、身著大地色系西裝，時而兩人並肩。影像的背景不難看到了中式屋簷、林蔭與陽光，同時周冬雨和阮經天的衣物布料皆為厚重的毛料或高領設計，加上多層次搭配的Quatre系列戒指、項鍊、寬版手鐲，無形中展現了古老智慧與新生希望的流轉不息。

Quatre系列珠寶是於2004年問世，並於去年盛大慶祝20周年。該系列的主要四種紋飾：雙圈同心圓（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）、羅緞直線刻紋（Grosgrain）以及鑽石圈（Line of Diamonds）成為了設計的重要語彙，並強調多層次的混搭疊加。並在本次形象視覺中，由周冬雨和阮經天分別配戴上Quatre Classique和Quatre White兩個重要子系列。

Quatre Classique系列是以玫瑰金、白金、黃金為材質，並搭配棕色PVD、鑽石鑲嵌；Quatre White則是加入了高精密白陶瓷，因此對亞洲人肌膚更能展現跳色的明亮效果。像是周冬雨身上便以長短兩條的Quatre White項鍊造型、輕巧時髦，阮經天則在左手配戴以多款Quatre Classique系列手環，進而闡明了Boucheron一直以來的「珠寶無性別」風格主張，更成為力量、幸運守護、品味造型的三合一為一。

Boucheron Quatre Classique系列手環，黃金、白金、玫瑰金750、棕色PVD，鑲嵌鑽石，110萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列手環，黃金、白金、玫瑰金750、棕色PVD，鑲嵌鑽石，110萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron的Quatre系列結合了多重貴金屬、紋飾，展現混搭與風格的自由可能。圖／Boucheron提供
Boucheron的Quatre系列結合了多重貴金屬、紋飾，展現混搭與風格的自由可能。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌代言人、中國大陸女星周冬雨。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌代言人、中國大陸女星周冬雨。圖／Boucheron提供
周冬雨（右）與阮經天同框為Boucheron拍攝了2025新年形象視覺「來與往」。圖／Boucheron提供
周冬雨（右）與阮經天同框為Boucheron拍攝了2025新年形象視覺「來與往」。圖／Boucheron提供
阮經天除了前年有電影《周處除三害》帶來口碑與廣泛討論，開春便為Boucheron拍攝了形象視覺，令人更加期待其2025年的新動向。圖／Boucheron提供
阮經天除了前年有電影《周處除三害》帶來口碑與廣泛討論，開春便為Boucheron拍攝了形象視覺，令人更加期待其2025年的新動向。圖／Boucheron提供

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