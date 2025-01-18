周冬雨、阮經天Boucheron上身 新春巧曬抽象詩意

新的2025農曆新年即將來到，然而亞洲的新年不必、不盡然需要是張燈結綵的大紅或喧鬧，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了新春形象廣告，以「來與往」為題、展現歲時遞嬗之際的堅定守護心意，並邀請品牌代言人周冬雨和台灣男星阮經天以多層次珠寶搭配，氣質入鏡。

在系列形象視覺中，周冬雨以俏麗的波浪捲髮造型現身，她時而往向鏡頭、時而望向遠方，而阮經天則倚在樹幹下、身著大地色系西裝，時而兩人並肩。影像的背景不難看到了中式屋簷、林蔭與陽光，同時周冬雨和阮經天的衣物布料皆為厚重的毛料或高領設計，加上多層次搭配的Quatre系列戒指、項鍊、寬版手鐲，無形中展現了古老智慧與新生希望的流轉不息。

Quatre系列珠寶是於2004年問世，並於去年盛大慶祝20周年。該系列的主要四種紋飾：雙圈同心圓（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）、羅緞直線刻紋（Grosgrain）以及鑽石圈（Line of Diamonds）成為了設計的重要語彙，並強調多層次的混搭疊加。並在本次形象視覺中，由周冬雨和阮經天分別配戴上Quatre Classique和Quatre White兩個重要子系列。