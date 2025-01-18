快訊

康芮颱風、地震入題！114學測自然解答看這裡 考生燒腦、師評高分不易

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

聽新聞
0:00 / 0:00

BLACKPINK也愛穿 Marine Serre聯名Repetto下周開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Repetto將推出與Marine Serre的聯名系列，1月20日在特定專櫃開賣。圖／Repetto提供
Repetto將推出與Marine Serre的聯名系列，1月20日在特定專櫃開賣。圖／Repetto提供

新的一年才剛開始，設計師品牌、聯名系列新訊不斷，近日便有北歐時尚品牌Acne Studios宣布獲得B Corp認證，近代法國芭蕾舞鞋風潮元祖Repetto將推出與Marine Serre的聯名鞋款，義大利超火街牌DIESEL不僅重回台灣市場，也正式公布了2025早春系列與新年滿額贈禮活動，話題不斷。

最早由瑞典廣告公司旗下分支、延伸獨立成為時尚品牌的Acne Studios，個性中不失甜美、溫暖，加上粉色紙袋、無表情Logo與格紋圍巾等特色，近年快速在新世代與時尚產業站穩一席之地。近日Acne Studios並宣布通過由美國非營利組織B Lab®核發的「B Corp certification」B型企業認證，強調該品牌（企業）通過包含材料、供應鏈、勞動權利和循環包裝......等九個永續發展目標。

Acne Studios執行長Mattias Magnusson並表示，品牌有責任促進和推動變革，並在創造推動永續的時尚產業中發揮作用，「從設計實踐到生產、合作夥伴和道德標準，這是我們業務各方面都須貫徹的承諾。B Corp認證是一項成就，它認可了我們所採取的措施，並為我們提供了一個嚴格的準則，以加強和加速我們作為一家進步的奢侈品企業對社會和環境的承諾。 」

十數年前就掀起一波法式芭蕾舞鞋的Repetto則是與Marine Serre一同推出聯名系列，後者是2017年時曾獲LVMH Prize冠軍、曾就讀比利時服裝學校La Cambre的新生代設計師。Marine Serre最膾炙人口的設計莫過於「半月形」的幾何圖案，過去包含流行樂天后碧昂絲、超火韓團BLACKPINK都曾穿過她的衣服，因此本次與Repetto的聯名鞋也加入Marine Serre的「全月亮」印花，鞋款將有Lilouh（黑色與銀色款）以及Camille（牛仔藍與黑色），預計1月20日起於Repetto忠孝SOGO專櫃開賣。

最後是睽違台灣多年的義大利街頭強勢品牌DIESEL近日正式回返台灣市場，除在新光三越A11開設專賣櫃點，品牌也發表了2025年早春系列，透過面料的創新，DIESEL本季呈現了設計感與鬆弛感兼具的新品，內衣單品與針織連衣裙、背心馬甲、裙裝結合，展現出更為大方、展現「內在」的精緻與自由姿態。從傳奇樂團Sex Pistols貝斯手Sid Vicious創造出的龐克風尖刺髮型，以反叛精神化成了針織面料上的簇絨細節，而鮮豔的色彩更是年輕世代的活力多元呈現。

DIESEL本季主力推薦單品包含了結合品牌首字母大寫D的1DR肩背包、PLAY手提包、T-Origin上衣，品牌並在新年推出消費滿額送Dolores桃樂絲 X DIESEL聯名公仔鑰匙圈或品牌攜帶式音響活動，細節則可洽DIESEL新光三越A11專櫃。

DIESEL 1DR肩背包，22,500元。圖／DIESEL提供
DIESEL 1DR肩背包，22,500元。圖／DIESEL提供
Marine Serre的月亮造型是其知名設計語彙，過去並曾為歐美、韓國名人穿戴，本次並與Repetto推出聯名鞋款。圖／Repetto提供
Marine Serre的月亮造型是其知名設計語彙，過去並曾為歐美、韓國名人穿戴，本次並與Repetto推出聯名鞋款。圖／Repetto提供
Repetto與Marine Serre的聯名Lilouh鞋款上，不僅有著小巧的蝴蝶結，並有著彎月造型，價格店洽。圖／Repetto提供
Repetto與Marine Serre的聯名Lilouh鞋款上，不僅有著小巧的蝴蝶結，並有著彎月造型，價格店洽。圖／Repetto提供
DIESEL T-ORIGIN灰色上衣，10,000元。圖／DIESEL提供
DIESEL T-ORIGIN灰色上衣，10,000元。圖／DIESEL提供
Acne Studios宣布品牌獲得了B-Corp認證，成為負責任、永續企業一員。圖／Acne Studios提供
Acne Studios宣布品牌獲得了B-Corp認證，成為負責任、永續企業一員。圖／Acne Studios提供

品牌 設計師

延伸閱讀

4位女神世紀合體！BLACKPINK驚爆2025年5月回歸、開啟世界巡迴演唱會，背後意味著什麼？

2025「逛街新地標」來了！台南第3間「新光三越」6月開幕 定位風格、主打亮點一次看

居然把裙子整件掀起來跟粉絲謝謝！Jennie還加碼「上帝視角美胸深溝大大特寫」簡直瘋了

新光三越進軍台南北區商圈 擬第3季開幕

相關新聞

BLACKPINK也愛穿 Marine Serre聯名Repetto下周開賣

新的一年才剛開始，設計師品牌、聯名系列新訊不斷，近日便有北歐時尚品牌Acne Studios宣布獲得B Corp認證，近...

搶攻新年商機 桃園站前商圈3大百貨祭優惠

統領廣場去年底引進日本知名連鎖賣場「唐吉訶德」，帶動桃園火車站前商圈熱絡，來客數也創新高，百貨商場也準備系列活動，迎接春...

20桶原酒拍出近千萬元！OMAR暨穀蘊單桶拍賣會成績亮眼

來自南投酒廠的「OMAR單一麥芽威士忌」與來自台中酒廠的「穀蘊單一穀類威士忌」，是臺灣菸酒公司榮獲超過300面國際各大競...

四人同行壽星免費！台北花園酒店吃到飽 新年首優惠

台北花園大酒店饗聚廚房即日起至2025年12月31日，推出「壽星我最大」優惠，凡當月壽星生日至饗聚廚房用餐，享四位成人同...

大谷翔平限定瓶身全台售罄 伊藤園Ｘ台北101限量送

旅美棒球巨星大谷翔平，不僅是近年棒球界最具代表的球星，也被許多廠商相中簽下代言合約，其中包括綠茶品牌「伊藤園OiOcha...

台灣虎航夏季航班第三波限時優惠1599元起 下周一搶票

台灣虎航2025年夏季航班第三波限時優惠，單程機票未稅價1599元起，預計於下周一上午10時至當晚11時59分開賣，旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。