BLACKPINK也愛穿 Marine Serre聯名Repetto下周開賣

新的一年才剛開始，設計師品牌、聯名系列新訊不斷，近日便有北歐時尚品牌Acne Studios宣布獲得B Corp認證，近代法國芭蕾舞鞋風潮元祖Repetto將推出與Marine Serre的聯名鞋款，義大利超火街牌DIESEL不僅重回台灣市場，也正式公布了2025早春系列與新年滿額贈禮活動，話題不斷。

最早由瑞典廣告公司旗下分支、延伸獨立成為時尚品牌的Acne Studios，個性中不失甜美、溫暖，加上粉色紙袋、無表情Logo與格紋圍巾等特色，近年快速在新世代與時尚產業站穩一席之地。近日Acne Studios並宣布通過由美國非營利組織B Lab®核發的「B Corp certification」B型企業認證，強調該品牌（企業）通過包含材料、供應鏈、勞動權利和循環包裝......等九個永續發展目標。

Acne Studios執行長Mattias Magnusson並表示，品牌有責任促進和推動變革，並在創造推動永續的時尚產業中發揮作用，「從設計實踐到生產、合作夥伴和道德標準，這是我們業務各方面都須貫徹的承諾。B Corp認證是一項成就，它認可了我們所採取的措施，並為我們提供了一個嚴格的準則，以加強和加速我們作為一家進步的奢侈品企業對社會和環境的承諾。 」

十數年前就掀起一波法式芭蕾舞鞋的Repetto則是與Marine Serre一同推出聯名系列，後者是2017年時曾獲LVMH Prize冠軍、曾就讀比利時服裝學校La Cambre的新生代設計師。Marine Serre最膾炙人口的設計莫過於「半月形」的幾何圖案，過去包含流行樂天后碧昂絲、超火韓團BLACKPINK都曾穿過她的衣服，因此本次與Repetto的聯名鞋也加入Marine Serre的「全月亮」印花，鞋款將有Lilouh（黑色與銀色款）以及Camille（牛仔藍與黑色），預計1月20日起於Repetto忠孝SOGO專櫃開賣。

最後是睽違台灣多年的義大利街頭強勢品牌DIESEL近日正式回返台灣市場，除在新光三越A11開設專賣櫃點，品牌也發表了2025年早春系列，透過面料的創新，DIESEL本季呈現了設計感與鬆弛感兼具的新品，內衣單品與針織連衣裙、背心馬甲、裙裝結合，展現出更為大方、展現「內在」的精緻與自由姿態。從傳奇樂團Sex Pistols貝斯手Sid Vicious創造出的龐克風尖刺髮型，以反叛精神化成了針織面料上的簇絨細節，而鮮豔的色彩更是年輕世代的活力多元呈現。