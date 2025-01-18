搶攻新年商機 桃園站前商圈3大百貨祭優惠

統領廣場去年底引進日本知名連鎖賣場「唐吉訶德」，帶動桃園火車站前商圈熱絡，來客數也創新高，百貨商場也準備系列活動，迎接春節9天連假；新光三越桃園店也推多項優惠，回饋點數有機會把萬元紅包、特斯拉開回家；遠百桃園店大年初一搶購限量福袋，可抽iPhone、iPad和12萬元商品券等好禮。

統領廣場表示，統領除了唐吉訶德，最新形象店New Balance、Crocs也創造話題，全館還有許多ABC-MART、NIKE、CONVERSE、ROBINMAY等知名品牌，優惠眾多。即日起至2月17日止，零售區單筆消費滿3000元送250元（可累贈），美食單筆2000元送200元、滿3800元再參加日月潭來滬文旅住宿抽獎。

統領廣場邀消費者到百貨公司圍爐餐敘，館內bb.q CHICKEN、牧石鍋物等餐廳推出春節優惠套餐，默爾 pasta pizza內用單筆消費滿千送刮刮卡，100%中獎請吃披薩，義饗屋大年初一起內用滿2000元送台彩百元刮刮樂1張，還可獲得日月潭來滬文旅住宿券。

新光三越推「金蛇卡利High」活動，號召消費者刷卡賺回饋點數，累計1萬元以上回饋4％、6萬元以上5％、30萬元以上回饋6％skm points，搭配skm pay，消費任一單筆達3千元再加碼1%，最高回饋7%！

新光三越桃園站前店也祭出獨家skm pay好禮，今天全館單筆刷5000贈2000點、17日至19日全館累計刷3.5萬元送歌林兩用旋風吸塵器，1月20日至1月23日指定專櫃累計刷1萬贈4000點、3萬贈1.2萬點，另有抽獎活動，扣100點可抽Tesla百萬電動車，大年初一起天天扣20點抽萬元紅包，另有景福宮連明福袋。

遠東百貨24日起至2月16日推出「小龍迎春」活動，百貨服飾當日累計5000元送250元，APP會員單筆滿5000元加贈250元，保健器材、大小家電也有滿額贈活動，全檔期當日累計每滿3萬元加送5百元。