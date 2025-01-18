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20桶原酒拍出近千萬元！OMAR暨穀蘊單桶拍賣會成績亮眼

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」由知名拍賣官陸潔民執拍，最終締造近千萬元拍賣金額。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」由知名拍賣官陸潔民執拍，最終締造近千萬元拍賣金額。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自南投酒廠的「OMAR單一麥芽威士忌」與來自台中酒廠的「穀蘊單一穀類威士忌」，是臺灣菸酒公司榮獲超過300面國際各大競賽肯定的兩大威士忌品牌。為提供給國內行家們，除蘇格蘭產區以外的更多好選擇，臺灣菸酒公司日前特別由南投酒廠與台中酒廠品評團隊，嚴選20桶珍稀高年份單桶威士忌，舉辦「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」，締造近千萬元拍賣金額，展現出OMAR與穀蘊單桶威士忌的新高度。

拍賣會當天邀請到國內知名的資深首席藝術拍賣官陸潔民主持，拍賣會現場競爭激烈，每位藏家心中都有屬意的品項，尤其首次釋出的金香白蘭地與柳丁酒桶威士忌，更成為現場熱門拍品。拍賣會在藏家們不落人後地踴躍出價下，20桶珍稀高年份單桶威士忌最終締造出總金額近千萬元的亮眼成績。

本屆「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」得標的行家們，後續都可透過客製化服務，打造專屬的單桶威士忌酒標及包裝設計，增添其特殊性、稀有性及紀念性，增值潛力可期。

「臺酒公司在威士忌研發及生產領域投入了十數年研究，累積許多經驗並打下良好基礎。」臺灣菸酒公司表示：「現在的南投酒廠與台中酒廠，已經更進一步在探索更多風味的可能性。南投酒廠的OMAR品牌，除了世界聞名的水果風味桶系列，更進一步跨入花香風味桶，以獨樹一格的桂花酒桶，驚艷四方。」

「台中酒廠則在原物料的運用上努力專研，大膽使用各種穀類作物作為穀物威士忌的研發，經過多年的調整，創造出獨一無二的穀蘊威士忌。」臺灣菸酒公司同時指出：「本次拍賣會透過藏家們的青睞，讓更多優質有特色的台灣威士忌，傳遞給威士忌愛好者，進一步在國際威士忌市場上提高知名度。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺灣菸酒公司日前舉辦「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣菸酒公司日前舉辦「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」由南投酒廠與台中酒廠品評團隊，嚴選20桶珍稀高年份單桶威士忌，展現出OMAR與穀蘊單桶威士忌的新高度。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「OMAR暨穀蘊單桶威士忌拍賣會」由南投酒廠與台中酒廠品評團隊，嚴選20桶珍稀高年份單桶威士忌，展現出OMAR與穀蘊單桶威士忌的新高度。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投 拍賣會 藏家

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