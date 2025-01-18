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四人同行壽星免費！台北花園酒店吃到飽 新年首優惠
台北花園大酒店饗聚廚房即日起至2025年12月31日，推出「壽星我最大」優惠，凡當月壽星生日至饗聚廚房用餐，享四位成人同行，當日壽星本人免費或當月壽星本人7折優惠，另加贈主廚精選生日蛋糕。
饗聚廚房匯聚多國美食為特色，包括中式、西式、日式、以及東南亞料理，從經典冷盤、現煮熟食、幸福甜點區、現榨果汁等，另有DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，適合各種類型的餐聚。
天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示，此次推出的壽星我最大優惠活動，不僅希望透過豐富多元的餐點與精緻服務，為壽星打造難忘的生日回憶，也期望能進一步帶動生日聚餐的消費商機，為更多賓客創造溫暖而愉快的共饗時光。
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