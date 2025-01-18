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大谷翔平限定瓶身全台售罄 伊藤園Ｘ台北101限量送

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
全通路售罄的伊藤園OiOcha大谷翔平包裝綠茶，在台北101限量贈送。圖/伊藤園提供
全通路售罄的伊藤園OiOcha大谷翔平包裝綠茶，在台北101限量贈送。圖/伊藤園提供

旅美棒球巨星大谷翔平，不僅是近年棒球界最具代表的球星，也被許多廠商相中簽下代言合約，其中包括綠茶品牌「伊藤園OiOcha」、2024年推出印有大谷翔平照片的瓶身，上市後迅速掀起搶購熱潮，產品全通路完售。伊藤園OiOcha宣布，即日起至3月2日，在指定線上平台購買國人台北101觀景台門票2張，即可在驗票處領取已售罄的大谷翔平限定瓶身綠茶一瓶，數量有限，送完為止。

此次活動結合台北101策劃的「夢想高飛」特展，位於89樓觀景台，將帶領民眾走進大谷翔平的傳奇人生。特展亮點包括「巨型棒球視覺震撼」，由BenQ提供的專利雷射投影技術，將台北101風阻尼球打造成一顆超巨型棒球，為觀眾帶來沉浸式體驗。另有多項珍貴展品亮相，例如大谷翔平的球衣、棒球帽等重要紀念品，還包括歷史性50/50紀念球，該球紀錄大谷翔平2024賽季締造的「50轟50 盜」壯舉，後由台灣企業家以新臺幣1.4億元天價購入後無償出借，成為展覽焦點。

即日起至3月2日，只要在台北101官網、Klook或KKday等線上通路，購買2張台北101觀景台門票，於驗票處即可免費獲得一瓶印有大谷翔平照片的伊藤園OiOcha綠茶。

台北101

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