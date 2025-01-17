快訊

還能上車嗎？台積電法說後 七大外資目標價全漲了

婆婆返還老公1物品 媳婦驚喜嗨喊：今年好過年了

現場加碼！黃仁勳出席緯創尾牙透露下大單 10名幸運兒喜獲紅包

從分享物資到社會教育 街頭尾牙不只慰無家者勞苦

中央社／ 台北17日電

在台北車站外，1場宴請250人的尾牙連續2天熱鬧展開。人生百味「街頭尾牙」不僅有餐車分送豐富餐點，今年更有變裝皇后閃亮登場；而對參與的志工來說，它更是場社會教育的節慶。

歲末年終，到處張燈結綵迎新年，各公司更紛紛以尾牙宴請員工，以豐盛餐食與熱鬧活動，慰勞辛苦。不過以街頭為家的無家者，多打臨工、做粗活維生，難獲尾牙機會，因此社團法人人生百味文化建構協會從2015年起，展開街頭尾牙行動。

這場尾牙不是辦桌，而是推著餐車，把一份份食物送到無家者手上。今年總召朱剛勇說，過去曾以辦桌舉辦，但卻受座位數量限制，為了不要遺漏任何一個人，決定改採餐車游擊；每年有約200名志工參與，且隨著各路高手響應，更開始結合藝術創作等多樣活動，今年更有灣島皇后的變裝皇后演出、炒熱氣氛。

來到現場演出的共有5名皇后，她們在寒風中穿著火辣，拉著音箱載歌載舞，更邀無家者高歌，吸引大家一起隨著音樂拍手。跩姬寶貝接受中央社記者採訪表示，變裝皇后作為表演者，反映著社會樣貌，雖然看起來光鮮亮麗，但其實也反映出社會上還有很多弱勢族群，因此希望以更溫柔的方式，主動走向群眾。

小花寶貝則說，皇后的出現，其實就是為了為少數族群發聲，因此也希望透過表演，讓更多人看見這些需要被看見、被幫助的朋友

尾牙活動中，有人拉餐車分送食物，親子共學團的孩子，也幫忙分裝大鍋菜。在水果塔專賣店工作的張先生，則連續4年帶來自製甜點，及泡麵、襪子、毛帽等物資，和寫給無家者們的卡片。此外，還有人為無家者剪頭髮、做指甲，更有同為弱勢的青年，現場為無家者畫畫作為禮物。

在NGO工作的楊小姐說，自己追蹤人生百味多年，在朋友的鼓勵下，決定親自來參與，不料因為志工太搶手，去年報名不成，今年候補才補上。舉著「畫一個禮物送給你」的牌子，她說，要跟街頭的哥姐找話聊，是非常有趣的經驗與訓練，而帶著弱勢上街頭幫助無家者的創新作法，也讓自己為身為台灣社會一份子感到自豪。

人生百味創辦人之一巫彥德說，尾牙是個讓人在冬天有希望、有溫暖感的活動，因此盼把街頭尾牙，也辦成連續好幾天的熱鬧節慶活動；同時也期盼它除了分享物資，更成為大型社會教育，透過無家者的街頭導覽、大地遊戲，加上志工在送餐過程中與無家者的實際互動，盼讓更多人認識，無家者其實就是一群「普通的人」。

人生 尾牙 朋友

延伸閱讀

好羨慕！三立豪發1.6億年終 尾牙撒錢狂噴300萬

黃仁勳擔任緯創尾牙開場嘉賓透露下大單 十位幸運兒喜獲他送的紅包

黃仁勳現身輝達尾牙 員工唱「臺灣尚勇」相迎

影／黃仁勳出席輝達台灣分公司尾牙 員工熱烈歡迎

相關新聞

結合三麗鷗家族 台鐵觀光列車「環島之星萌旅號」亮相

唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」串聯全台22車站，今年邁入第17周年，易遊網攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號...

Loro Piana歡慶百年 極致面料和頂級傢具現身巴黎

Loro Piana Interiors於2025年1月15日至18日舉辦的巴黎裝飾展，發表全新「Pure and Pr...

用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美

Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿...

肖戰、倪妮GUCCI晚宴、訂製禮服上身 演繹貴族風體面

大型的派對、晚宴、聚會，總能呈現一個明星的氣場風采。中國大陸日前甫落幕的2024微博之夜便有肖戰、倪妮兩位演員，不約而同...

林家正lululemon同款來了！透露最愛的上衣、褲款設計

「心靈捕手」林家正在2024世界12強棒球賽期間，日常私服便經常被鏡頭捕捉到偏好穿著lululemon等高端運動服飾品牌...

迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球，在2025乙巳新春即將到來之際，以多款閃耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。