從分享物資到社會教育 街頭尾牙不只慰無家者勞苦

在台北車站外，1場宴請250人的尾牙連續2天熱鬧展開。人生百味「街頭尾牙」不僅有餐車分送豐富餐點，今年更有變裝皇后閃亮登場；而對參與的志工來說，它更是場社會教育的節慶。

歲末年終，到處張燈結綵迎新年，各公司更紛紛以尾牙宴請員工，以豐盛餐食與熱鬧活動，慰勞辛苦。不過以街頭為家的無家者，多打臨工、做粗活維生，難獲尾牙機會，因此社團法人人生百味文化建構協會從2015年起，展開街頭尾牙行動。

這場尾牙不是辦桌，而是推著餐車，把一份份食物送到無家者手上。今年總召朱剛勇說，過去曾以辦桌舉辦，但卻受座位數量限制，為了不要遺漏任何一個人，決定改採餐車游擊；每年有約200名志工參與，且隨著各路高手響應，更開始結合藝術創作等多樣活動，今年更有灣島皇后的變裝皇后演出、炒熱氣氛。

來到現場演出的共有5名皇后，她們在寒風中穿著火辣，拉著音箱載歌載舞，更邀無家者高歌，吸引大家一起隨著音樂拍手。跩姬寶貝接受中央社記者採訪表示，變裝皇后作為表演者，反映著社會樣貌，雖然看起來光鮮亮麗，但其實也反映出社會上還有很多弱勢族群，因此希望以更溫柔的方式，主動走向群眾。

小花寶貝則說，皇后的出現，其實就是為了為少數族群發聲，因此也希望透過表演，讓更多人看見這些需要被看見、被幫助的朋友。

尾牙活動中，有人拉餐車分送食物，親子共學團的孩子，也幫忙分裝大鍋菜。在水果塔專賣店工作的張先生，則連續4年帶來自製甜點，及泡麵、襪子、毛帽等物資，和寫給無家者們的卡片。此外，還有人為無家者剪頭髮、做指甲，更有同為弱勢的青年，現場為無家者畫畫作為禮物。

在NGO工作的楊小姐說，自己追蹤人生百味多年，在朋友的鼓勵下，決定親自來參與，不料因為志工太搶手，去年報名不成，今年候補才補上。舉著「畫一個禮物送給你」的牌子，她說，要跟街頭的哥姐找話聊，是非常有趣的經驗與訓練，而帶著弱勢上街頭幫助無家者的創新作法，也讓自己為身為台灣社會一份子感到自豪。

人生百味創辦人之一巫彥德說，尾牙是個讓人在冬天有希望、有溫暖感的活動，因此盼把街頭尾牙，也辦成連續好幾天的熱鬧節慶活動；同時也期盼它除了分享物資，更成為大型社會教育，透過無家者的街頭導覽、大地遊戲，加上志工在送餐過程中與無家者的實際互動，盼讓更多人認識，無家者其實就是一群「普通的人」。