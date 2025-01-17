結合三麗鷗家族 台鐵觀光列車「環島之星萌旅號」亮相

唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」串聯全台22車站，今年邁入第17周年，易遊網攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號」，今於南港車站首次亮相，1月18日起正式營運。環島之星萌旅號除外裝採粉嫩色調結合三麗鷗家族意象，活動車廂更設有卡拉OK、拍貼機及扭蛋機能同樂。

易遊網副總經理蕭冠群表示，環島之星2008年首次亮相，每天共有2編組對開環島，至今已經17年，期間停靠的22座車站都是精挑細選的旅遊車站，感謝台鐵20幾年前就做好改裝跟規劃，否則台灣鐵道旅遊發展不會如此成熟。鐵道觀光帶來的不只是親近地方的旅遊體驗，也是最符合ESG方式，會持續透過鐵道觀光讓世界喜歡來台灣旅行。

台鐵公司董事長杜微指出，台鐵公司去年掛牌成立後，與先前台鐵局有很大不同，公司治理有一塊很重要的版圖是副業發展，今年是鐵道觀光旅遊年，在1月就推出環島之星萌旅號。他除了自曝自己比較喜歡「布丁狗」，並表示，今年環島之星啟用最新電力車頭做觀光列車牽引，未來台鐵也會每季用萌旅號串連，推出特色觀光列車行程。

易遊網表示，「環島之星」擁有多元的車廂設施、寬敞的座位空間，並結合在地特色美饌，透過最低一人成行的彈性銷售模式，讓旅客可隨時出發啟航。先前推出的「環島之星夢想號」累計吸引20萬人次搭乘，此次全新登場的「環島之星萌旅號」預計將吸引超過25萬人次。

環島之星萌旅號列車塗裝採粉嫩配色，展現美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、蛋黃哥及人魚漢頓等六大三麗鷗家族明星，商務車廂則配有四款不同主題設計與360度旋轉座椅，專屬文件夾、限定造型與角色明信片、行李箱貼紙及紀念原子筆等周邊產品也能在列車上購入。