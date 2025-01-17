Loro Piana歡慶百年 極致面料和頂級傢具現身巴黎

Loro Piana Interiors於2025年1月15日至18日舉辦的巴黎裝飾展，發表全新「Pure and Pristine」系列全新面料及傢具系列。Loro Piana Interiors系列的所有傢具均於義大利以手工製造，以純粹簡潔的形態，體現高雅室內及戶外生活的理念。

「Pure and Pristine」系列運用多款高級面料，包括加入羊絨提升柔軟質感的超細緻柔滑Wish® 美利奴羊毛，也有變奏成色彩亮麗天鵝絨的創新亞麻等，並以夏日涼感的純亞麻製成Cetona手工編織繩結地毯，還有採用天然Cashmere Coarsehair®羊絨的Gher毛毯。家具則是由Raphael Navot、Francesca Lanzavecchia及Paola Navone與其Otto Studio工作室精心設計，薈萃頂級原料與精湛工藝。

本季首次推出由Raphael Navot為Loro Piana Interiors特別製作、以手工編織藤枝創意演繹的Palm Wicker Armchair扶手椅；Francesca Lanzavecchia則設計了一款獨立屏風書櫃Trama，能靈活巧妙劃分空間；Exteta設計的The Delight Chairs座椅系列也推出全新的柔軟沙發（一款採用組合式設計，另一款採用木材框架）和茶几，更選用紅木、大理石和Loro Piana Interiors的戶外面料，能為陽台或明亮花園小屋妝點休閒氣息。