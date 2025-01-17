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Loro Piana歡慶百年 極致面料和頂級傢具現身巴黎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana Interiors 2025系列Modular Sofa組合式沙發與木製邊桌。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025系列Modular Sofa組合式沙發與木製邊桌。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Interiors於2025年1月15日至18日舉辦的巴黎裝飾展，發表全新「Pure and Pristine」系列全新面料及傢具系列。Loro Piana Interiors系列的所有傢具均於義大利以手工製造，以純粹簡潔的形態，體現高雅室內及戶外生活的理念。

「Pure and Pristine」系列運用多款高級面料，包括加入羊絨提升柔軟質感的超細緻柔滑Wish® 美利奴羊毛，也有變奏成色彩亮麗天鵝絨的創新亞麻等，並以夏日涼感的純亞麻製成Cetona手工編織繩結地毯，還有採用天然Cashmere Coarsehair®羊絨的Gher毛毯。家具則是由Raphael Navot、Francesca Lanzavecchia及Paola Navone與其Otto Studio工作室精心設計，薈萃頂級原料與精湛工藝。

本季首次推出由Raphael Navot為Loro Piana Interiors特別製作、以手工編織藤枝創意演繹的Palm Wicker Armchair扶手椅；Francesca Lanzavecchia則設計了一款獨立屏風書櫃Trama，能靈活巧妙劃分空間；Exteta設計的The Delight Chairs座椅系列也推出全新的柔軟沙發（一款採用組合式設計，另一款採用木材框架）和茶几，更選用紅木、大理石和Loro Piana Interiors的戶外面料，能為陽台或明亮花園小屋妝點休閒氣息。

Loro Piana Interiors亦透過系列向薊花致敬，薊花既是精湛紡織技藝的象徵，也是Loro Piana悠久歷史中不可或缺的一部分，因而成為品牌徽章的重要元素。品牌以這種優雅花朵點綴傢具面料、裝飾擺設和精緻的壁紙，更以此作為慶祝Loro Piana百年傳奇的主題之一。

Loro Piana Interiors 2025 系列Loro Palm雙人沙發。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 系列Loro Palm雙人沙發。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025系列Trama屏風書櫃與扶手椅。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025系列Trama屏風書櫃與扶手椅。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 系列絨布格紋靠墊。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 系列絨布格紋靠墊。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 系列Delight sofa與藤編花瓶。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 系列Delight sofa與藤編花瓶。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 Fiore di Cardo限量系列扶手椅。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Interiors 2025 Fiore di Cardo限量系列扶手椅。圖／Loro Piana提供

品牌 義大利

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