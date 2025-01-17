用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美

Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿廣告的脫俗隨性氣息。而這次的玄親型像特地來到巴西里約熱內盧，由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡，陽光明媚、草木蒼翠的戶外環境與巴西建築先驅Oscar Niemeyer的創意建築前，每個畫面散發自然隨興的感覺和正能量。

亞麻是Loro Piana的經典夏季面料，品牌運用獨特的精湛技藝演繹這種面料，並巧妙揉合各種傳統纖維，透現出自由舒適、輕盈飄逸和自在從容的感覺。在系列形象中，面料的隨性優雅被柔和自然的陽光全面昇華，模特兒的動作、互動和猶如家人的親厚關係，以自然從容又帶點不羈的方式演繹全新造型，為明亮的畫面增添活潑輕鬆的效果