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用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美
Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿廣告的脫俗隨性氣息。而這次的玄親型像特地來到巴西里約熱內盧，由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡，陽光明媚、草木蒼翠的戶外環境與巴西建築先驅Oscar Niemeyer的創意建築前，每個畫面散發自然隨興的感覺和正能量。
亞麻是Loro Piana的經典夏季面料，品牌運用獨特的精湛技藝演繹這種面料，並巧妙揉合各種傳統纖維，透現出自由舒適、輕盈飄逸和自在從容的感覺。在系列形象中，面料的隨性優雅被柔和自然的陽光全面昇華，模特兒的動作、互動和猶如家人的親厚關係，以自然從容又帶點不羈的方式演繹全新造型，為明亮的畫面增添活潑輕鬆的效果
翠綠的異國植物與里約熱內盧Casa das Canoas大宅的純粹簡約建築共冶一爐，與此系列的自然大地色調和鮮明活潑的色彩交織出自然和諧的氣息。這座名宅由現代主義設計風格大師Oscar Niemeyer設計，他擅長利用混凝土塑造流麗曲線，將建築物巧妙融入四周的環境之中。照片中也出現了宅邸內著名的Alfredo Ceschiatti和Vera Torres雕塑傑作。
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