快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

聽新聞
0:00 / 0:00

用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿廣告的脫俗隨性氣息。而這次的玄親型像特地來到巴西里約熱內盧，由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡，陽光明媚、草木蒼翠的戶外環境與巴西建築先驅Oscar Niemeyer的創意建築前，每個畫面散發自然隨興的感覺和正能量。

亞麻是Loro Piana的經典夏季面料，品牌運用獨特的精湛技藝演繹這種面料，並巧妙揉合各種傳統纖維，透現出自由舒適、輕盈飄逸和自在從容的感覺。在系列形象中，面料的隨性優雅被柔和自然的陽光全面昇華，模特兒的動作、互動和猶如家人的親厚關係，以自然從容又帶點不羈的方式演繹全新造型，為明亮的畫面增添活潑輕鬆的效果

翠綠的異國植物與里約熱內盧Casa das Canoas大宅的純粹簡約建築共冶一爐，與此系列的自然大地色調和鮮明活潑的色彩交織出自然和諧的氣息。這座名宅由現代主義設計風格大師Oscar Niemeyer設計，他擅長利用混凝土塑造流麗曲線，將建築物巧妙融入四周的環境之中。照片中也出現了宅邸內著名的Alfredo Ceschiatti和Vera Torres雕塑傑作。

Loro Piana 2025年春夏形象。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025年春夏形象。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025年春夏形象由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025年春夏形象由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。圖／Loro Piana提供
巴西建築先驅Oscar Niemeyer的創意建築為此次形象的拍攝背景。圖／Loro Piana提供
巴西建築先驅Oscar Niemeyer的創意建築為此次形象的拍攝背景。圖／Loro Piana提供
面料的隨性優雅被柔和自然的陽光全面昇華。圖／Loro Piana提供
面料的隨性優雅被柔和自然的陽光全面昇華。圖／Loro Piana提供

建築 里約

延伸閱讀

清晨冷颼颼持續乾冷可見陽光 明天回暖留意日夜溫差

「紅色資本家」榮氏後代出走？溫哥華無敵海景豪宅疑曝光

憂手機影響青少年身心 巴西校園決定禁用

澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

相關新聞

結合三麗鷗家族 台鐵觀光列車「環島之星萌旅號」亮相

唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」串聯全台22車站，今年邁入第17周年，易遊網攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號...

Loro Piana歡慶百年 極致面料和頂級傢具現身巴黎

Loro Piana Interiors於2025年1月15日至18日舉辦的巴黎裝飾展，發表全新「Pure and Pr...

用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美

Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿...

肖戰、倪妮GUCCI晚宴、訂製禮服上身 演繹貴族風體面

大型的派對、晚宴、聚會，總能呈現一個明星的氣場風采。中國大陸日前甫落幕的2024微博之夜便有肖戰、倪妮兩位演員，不約而同...

林家正lululemon同款來了！透露最愛的上衣、褲款設計

「心靈捕手」林家正在2024世界12強棒球賽期間，日常私服便經常被鏡頭捕捉到偏好穿著lululemon等高端運動服飾品牌...

迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球，在2025乙巳新春即將到來之際，以多款閃耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。