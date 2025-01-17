快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

肖戰、倪妮GUCCI晚宴、訂製禮服上身 演繹貴族風體面

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI全球品牌代言人倪妮以一身銀色的GUCCI Notte訂製晚禮服、出席日前的2024微博之夜盛典。圖／GUCCI提供
GUCCI全球品牌代言人倪妮以一身銀色的GUCCI Notte訂製晚禮服、出席日前的2024微博之夜盛典。圖／GUCCI提供

大型的派對、晚宴、聚會，總能呈現一個明星的氣場風采。中國大陸日前甫落幕的2024微博之夜便有肖戰、倪妮兩位演員，不約而同穿戴了GUCCI盛裝出席，其中肖戰先後換上兩套紅、黑訂製西裝，紳士風格中穩重不失輕快，倪妮則以銀色流線晚禮服登台，重新令人見識了晚宴服之於體面與風格的必要性。

肖戰的兩套訂製西服中，Rosso Ancora暗紅色漸層亮片羊毛雙排扣西裝為雙排扣設計，其西裝下擺與長袖分別以次繡點綴以大量黑色或銀色亮片，宛如化身義式貴族；登台領獎時肖戰則換上另一套GUCCI的訂製款漸變水晶細節黑色羊毛單排扣西裝，以及絲質襯衫、領結與漆皮皮鞋，全黑造型但卻不顯單調，同時也考驗明星本身的五官立體印象與親切氣質；而倪妮在紅毯時則穿上一件具水晶馬銜扣細節的GUCCI訂製淡粉色露背真絲禮服，舞台則為另一套銀色GUCCI Notte訂製晚禮服，除讓她勇奪「年度榜樣演員」獎，也以天后氣場與GUCCI Notte禮服的風格相呼應、落落大方。

GUCCI近年頻頻在現任創意總監Sabato主導下推出GUCCI Notte晚宴服，同時無論亞洲或歐美的紅毯上，男星穿著GUCCI訂製西服、禮服已然是一種「體面」的同義詞。華麗的水晶、刺繡、亮片，甚至是特殊布料與色彩的組合，讓造型成為社交的禮儀，並透過特殊材質的包款如竹節，或近年新款船錨造型五金項鍊、銀色鏡面手提包、黑或Rosso Ancora紅色的Signoria高跟鞋等配件，呈現出視覺的戲劇性，無論晚宴或派對時都能輕鬆成為全場焦點。

同時GUCCI近日並發表了全新櫥窗設計概念「Endless Narratives」，中文直譯可為「無盡的敘事」，透過此一概念，聚焦於創意、故事與設計，激盪出無窮無盡的曼妙聯想。

「Endless Narratives」的櫥窗設計少去了誇張道具，但依然無損於戲劇性效果，鏡面書架上的讀本、雕像，以及GUCCI典藏資料書擋的複製品融為一體，像踏入一處GUCCI獨屬的圖書館或資料庫；屹立在正中間的人台模特兒或商品也像從資料庫抽取的一「頁」畫面，帶人近距離凝視眼前的GUCCI新品或當季服裝。

同時GUCCI並邀請了義大利藝術家Luca Pignatelli創作了80件的限量藝術品，並為空間創作了獨特的環境音搭配。Luca Pignatelli之所以聞名，因其透過糖水剝離蝕刻法與拼貼技術，將尋常材料賦予了意義，成為具深刻意涵的設計。目前這80件藝術品的實際樣貌型態皆還未公開，但確定將出現在「Endless Narratives」的櫥窗設計裡，陸續於全世界登場，再依在地性進行微調，目前已知「Endless Narratives」櫥窗設計將在二月現身GUCCI台北101專賣店、敬請期待。

GUCCI每年定期發表新一季Notte晚宴服，透過俐落剪裁、御繁於簡。圖／GUCCI提供
GUCCI每年定期發表新一季Notte晚宴服，透過俐落剪裁、御繁於簡。圖／GUCCI提供
GUCCI 海軍風船錨造型Marina Chain新款項鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI 海軍風船錨造型Marina Chain新款項鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
藍色的書強櫥櫃裡，藏有大量的GUCCI典藏書輯、商品，也帶人像是踏入了品牌的資料庫中。圖／GUCCI提供
藍色的書強櫥櫃裡，藏有大量的GUCCI典藏書輯、商品，也帶人像是踏入了品牌的資料庫中。圖／GUCCI提供
肖戰在登台領取「微博年度影響力演員」大獎，全身黑色的訂製款漸變水晶細節黑色羊毛單排扣西裝出自GUCCI。圖／GUCCI提供
肖戰在登台領取「微博年度影響力演員」大獎，全身黑色的訂製款漸變水晶細節黑色羊毛單排扣西裝出自GUCCI。圖／GUCCI提供
GUCCI全新櫥窗設計概念Endless Narratives將在世界各地登場，並基於在地性微調，目前還未確定何時現身台灣。圖／GUCCI提供
GUCCI全新櫥窗設計概念Endless Narratives將在世界各地登場，並基於在地性微調，目前還未確定何時現身台灣。圖／GUCCI提供
倪妮日前出席2024微博之夜紅毯時，選擇了一套GUCCI訂製淡粉色露背真絲禮服。圖／GUCCI提供
倪妮日前出席2024微博之夜紅毯時，選擇了一套GUCCI訂製淡粉色露背真絲禮服。圖／GUCCI提供
肖戰身上的GUCCI訂製款Rosso Ancora漸變色亮片羊毛雙排扣西裝，黑紅交織，閃耀但低調中有華麗。圖／GUCCI提供
肖戰身上的GUCCI訂製款Rosso Ancora漸變色亮片羊毛雙排扣西裝，黑紅交織，閃耀但低調中有華麗。圖／GUCCI提供
GUCCI Signoria高跟鞋，38,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Signoria高跟鞋，38,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Diana銀色鏡面手提包，17萬1,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Diana銀色鏡面手提包，17萬1,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供
GUCCI 亮紫色斜背包，69,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 亮紫色斜背包，69,000元。圖／GUCCI提供

水晶 西裝

延伸閱讀

《魷魚遊戲2》變時髦遊戲！朴圭瑛、曹柔理「精品加身氣勢超強」 看看誰時尚表現力不會被淘汰

GUCCI全新櫥窗設計Endless Narratives 時尚領域展開

吃不下還易累、盜汗 醫示警：當心罕見血液疾病上身

春節假期穿搭！JISOO帥搭飛行員外套 楊紫玫瑰粉上身

相關新聞

結合三麗鷗家族 台鐵觀光列車「環島之星萌旅號」亮相

唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」串聯全台22車站，今年邁入第17周年，易遊網攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號...

Loro Piana歡慶百年 極致面料和頂級傢具現身巴黎

Loro Piana Interiors於2025年1月15日至18日舉辦的巴黎裝飾展，發表全新「Pure and Pr...

用巴西豪宅絕美陽光迎接春夏！Loro Piana彰顯亞麻之美

Loro Piana 2025年春夏系列以簡約舒適的亞麻作為設計重點，藉此向品牌的百年歷史和傳統致敬，這種面料更加強貫穿...

肖戰、倪妮GUCCI晚宴、訂製禮服上身 演繹貴族風體面

大型的派對、晚宴、聚會，總能呈現一個明星的氣場風采。中國大陸日前甫落幕的2024微博之夜便有肖戰、倪妮兩位演員，不約而同...

林家正lululemon同款來了！透露最愛的上衣、褲款設計

「心靈捕手」林家正在2024世界12強棒球賽期間，日常私服便經常被鏡頭捕捉到偏好穿著lululemon等高端運動服飾品牌...

迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球，在2025乙巳新春即將到來之際，以多款閃耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。