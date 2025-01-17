肖戰、倪妮GUCCI晚宴、訂製禮服上身 演繹貴族風體面

大型的派對、晚宴、聚會，總能呈現一個明星的氣場風采。中國大陸日前甫落幕的2024微博之夜便有肖戰、倪妮兩位演員，不約而同穿戴了GUCCI盛裝出席，其中肖戰先後換上兩套紅、黑訂製西裝，紳士風格中穩重不失輕快，倪妮則以銀色流線晚禮服登台，重新令人見識了晚宴服之於體面與風格的必要性。

肖戰的兩套訂製西服中，Rosso Ancora暗紅色漸層亮片羊毛雙排扣西裝為雙排扣設計，其西裝下擺與長袖分別以次繡點綴以大量黑色或銀色亮片，宛如化身義式貴族；登台領獎時肖戰則換上另一套GUCCI的訂製款漸變水晶細節黑色羊毛單排扣西裝，以及絲質襯衫、領結與漆皮皮鞋，全黑造型但卻不顯單調，同時也考驗明星本身的五官立體印象與親切氣質；而倪妮在紅毯時則穿上一件具水晶馬銜扣細節的GUCCI訂製淡粉色露背真絲禮服，舞台則為另一套銀色GUCCI Notte訂製晚禮服，除讓她勇奪「年度榜樣演員」獎，也以天后氣場與GUCCI Notte禮服的風格相呼應、落落大方。

GUCCI近年頻頻在現任創意總監Sabato主導下推出GUCCI Notte晚宴服，同時無論亞洲或歐美的紅毯上，男星穿著GUCCI訂製西服、禮服已然是一種「體面」的同義詞。華麗的水晶、刺繡、亮片，甚至是特殊布料與色彩的組合，讓造型成為社交的禮儀，並透過特殊材質的包款如竹節，或近年新款船錨造型五金項鍊、銀色鏡面手提包、黑或Rosso Ancora紅色的Signoria高跟鞋等配件，呈現出視覺的戲劇性，無論晚宴或派對時都能輕鬆成為全場焦點。

同時GUCCI近日並發表了全新櫥窗設計概念「Endless Narratives」，中文直譯可為「無盡的敘事」，透過此一概念，聚焦於創意、故事與設計，激盪出無窮無盡的曼妙聯想。

「Endless Narratives」的櫥窗設計少去了誇張道具，但依然無損於戲劇性效果，鏡面書架上的讀本、雕像，以及GUCCI典藏資料書擋的複製品融為一體，像踏入一處GUCCI獨屬的圖書館或資料庫；屹立在正中間的人台模特兒或商品也像從資料庫抽取的一「頁」畫面，帶人近距離凝視眼前的GUCCI新品或當季服裝。