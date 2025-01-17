林家正lululemon同款來了！透露最愛的上衣、褲款設計

「心靈捕手」林家正在2024世界12強棒球賽期間，日常私服便經常被鏡頭捕捉到偏好穿著lululemon等高端運動服飾品牌，引起家正婦、家正夫粉絲們尋找同款。而現在lululemon推出「回到春天」新春限定系列，便攜手林家正演繹走春穿搭，林家正也推薦粉絲們一起穿上經典的紅白色系走春拜年。

日常即是lululemon愛好者的林家正表示：「第一次接觸到lululemon是在大學的瑜伽課程，原以為lululemon僅針對女性推出瑜伽服飾，沒想到也有很多適合男性各種運動或日常穿著的服飾，就像我現在穿的這套，設計簡約舒服，但同時又能充分展現自己的性格。」其中他特別喜歡上衣半拉鍊式的設計，並分享會在日常運動時選擇翻領較為輕鬆，而在正式場合則會立起領子展現不同的風格氣場。

除了上衣外，ABC褲款也一直是林家正衣櫃不可或缺的單品，「當我換上ABC褲款的時候，常會舒服到讓我忘記我有穿褲子！」林家正興奮分享，「因為長期比賽與練習的關係，讓我會需要不斷變換各種姿勢和角度，lululemon的褲裝能讓我隨心所欲地完成所有動作，充分幫助我專注在比賽。」

lululemon 2025新春限定系列以紅、金兩種配色增添喜慶氣氛，重新演繹經典設計。女性們可以選擇Define外套或Scuba寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣，男性則可選擇舒適百搭的寬版剪裁搖粒絨半拉鍊式上衣或重磅棉質針織布長袖上衣，以煥新活力的姿態迎接嶄新一年。

林家正也期許能在新一年不斷精進球技、從容迎接挑戰，並喊話粉絲：「無論是身體或是心靈的修復成長，新的一年讓我們跟 lululemon一起動起來！」