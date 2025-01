迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球,在2025乙巳新春即將到來之際,以多款閃耀迷人的鑽石作品,為每個位發自內心閃閃發亮的女性點綴上一抹璀璨的光芒。

Hearts On Fire的每件鑽石珠寶,皆秉持著打造完美車工的精神仔細琢磨,帶出美顆鑽石最明亮耀眼的火光。無論是魅力雋永的經典珠寶款式,抑或是摩登現代的創新輪廓,在迎接人生全新篇章的新春佳節必能閃耀全場,令所有人眼前一亮。