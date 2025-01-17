聽新聞
0:00 / 0:00
迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春
美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球，在2025乙巳新春即將到來之際，以多款閃耀迷人的鑽石作品，為每個位發自內心閃閃發亮的女性點綴上一抹璀璨的光芒。
Hearts On Fire的每件鑽石珠寶，皆秉持著打造完美車工的精神仔細琢磨，帶出美顆鑽石最明亮耀眼的火光。無論是魅力雋永的經典珠寶款式，抑或是摩登現代的創新輪廓，在迎接人生全新篇章的新春佳節必能閃耀全場，令所有人眼前一亮。
全新發布的的新年形象中，Hearts On Fire呈獻VELA系列，以張揚啟航的羽翼表述珍愛自我、步步高升的精神，再搭配以美鑽演繹破曉時分晶瑩露珠的LU系列，捕捉每個人心目中最自然的真我，傳遞美好寓意、擁抱最獨一無二的自己。在Hearts On Fire的新年故事裡，時尚的摩登女郎不用過的裝扮，僅須透過幾件鑽石首飾的點綴，造型氛圍即刻亮眼起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言