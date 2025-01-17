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迎接璀璨新篇章內外都閃亮 Hearts On Fire迎新春

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire以完美車工鑽石迎接璀璨新年。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire以完美車工鑽石迎接璀璨新年。圖／Hearts On Fire提供

美國現代鑽石品牌Hearts On Fire以耀眼火光的完美車工鑽石享譽全球，在2025乙巳新春即將到來之際，以多款閃耀迷人的鑽石作品，為每個位發自內心閃閃發亮的女性點綴上一抹璀璨的光芒。

Hearts On Fire的每件鑽石珠寶，皆秉持著打造完美車工的精神仔細琢磨，帶出美顆鑽石最明亮耀眼的火光。無論是魅力雋永的經典珠寶款式，抑或是摩登現代的創新輪廓，在迎接人生全新篇章的新春佳節必能閃耀全場，令所有人眼前一亮。

全新發布的的新年形象中，Hearts On Fire呈獻VELA系列，以張揚啟航的羽翼表述珍愛自我、步步高升的精神，再搭配以美鑽演繹破曉時分晶瑩露珠的LU系列，捕捉每個人心目中最自然的真我，傳遞美好寓意、擁抱最獨一無二的自己。在Hearts On Fire的新年故事裡，時尚的摩登女郎不用過的裝扮，僅須透過幾件鑽石首飾的點綴，造型氛圍即刻亮眼起來。

Hearts On Fire VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指ㄝ主鑽約1.00克拉，46萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指ㄝ主鑽約1.00克拉，46萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet Open玫瑰金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet Open玫瑰金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire以完美車工鑽石迎接璀璨新年。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire以完美車工鑽石迎接璀璨新年。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet黃K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet黃K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU Droplet鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供

珠寶 鑽石

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