中華電信網路門市祭優惠搶客 抽15萬元北歐極光旅遊

迎接金蛇年，中華電信（2412）網路門市宣布，即日起至2月14日推出「迎春追極光，金喜蛇surprise」活動，申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案除享網路門市加碼優惠外，有機會帶走價值15萬元的夢幻北歐極光旅遊大獎，活動期間申請全業務，再抽888點Hami Point；申請光世代還可加碼抽Hami Point 6,666點。

此外，中華電信表示，1月27日前於網路門市申請，不限業務，抽價值逾萬元的「白沙屯媽祖開運金磚」；除夕到初五再加碼，登錄天天抽Hami Point 8,888點大紅包。

中華電信指出，到網路門市申請精采5G贈點方案，月繳599元起，最高可獲得Hami Point 16,300點，再贈上網量最高160GB；精采5G購機方案搭iPhone、Andriod指定機型或家電，享1,000元購機折價，再送上網量100GB，搭配Samsung Galaxy Z Fold6等指定機型，加碼送精品旅行箱、搭配Dyson SV52乾濕全能洗地吸塵器，送保溫咖啡杯壺組；新朋友申請再加贈Hami Point 300點、VIP客戶新申請或升級5G再加贈200點。

為滿足年節期間追劇飆網需求，中華電信指出，在網路門市新申請MOD家速方案300M（含）以上高速頻寬，即享MOD餐包、Netflix高級版服務2個月、Wi-Fi全屋通；新申請速在有禮300M，月繳$1,199，立即帶走價值12,550元的Switch OLED。亦推出Netflix高級版方案搭配Hami Video電視運動館服務，每月只要460元，全年狂省2,388元，不僅可觀賞《魷魚遊戲》第2季等Netflix獨家影劇內容，還能暢看電視運動館內多元頻道，影劇節目精采不漏接。

中華電信表示，預付卡計量型上網量8GB限時升級至28GB，優惠價888元（原價1,000元），再送888元網內通話。中華電信國際漫遊推新春快閃優惠，2月3日前透過網路申請，15天享10GB日本優惠價688元、韓國優惠價588元，連假出國無負擔，暢享穩定網路品質。

中華電信指出，每年開春最受期待的「新春抽抽樂」強勢回歸！1月22日上午10點到2月4日，限時14天，至網路門市/中華APP即可以100元抽3大好禮：國內通信費168元、行動上網流量、多元服務體驗券，更有機會獲得30日無限上網。Hami Point大FUN送，Hami Go兌點商城精選多樣新春必備商品優惠6折起，單筆訂單滿888元，抽Hami Point 8,888點（8名）；Hami購物限時加碼最高回饋10%，單筆訂單滿666元，抽666點（50名）。