最輕盈飄揚的華麗羽毛！PLUME DE CHANEL全新頂級珠寶

羽毛，可以說是香奈兒（CHANEL）絕無僅有的起始象徵。1910年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）公開發表了她的首款創作：一頂裝飾著令人驚豔單支白色羽毛帽子。1932年，這支羽毛以珠寶的形式重現於香奈兒女士首度，也是唯一的頂級珠寶創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列中，與星星、太陽及緞帶蝴蝶結圖騰，一同成為品牌創作的經典符碼。

深受1932年羽毛符碼前衛美學的啟發，香奈兒高級珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau在他於2010年為香奈兒推出的首個頂級珠寶系列中設計了一根羽毛纏繞著中央主鑽，勾勒出圓潤優雅的羽毛輪廓，以跨越時空的永恆方式，向香奈兒女士致敬。

在萬物伊始的2025年初，香奈兒再度造訪這個象徵起點的符碼，推出「PLUME DE CHANEL」頂級珠寶系列共6組珠寶套組。每款珠寶套組皆呈現出自由且自然風格，新作輪廓顯著演變，由上至下全面加寬，增添輕盈感的同時，透過羽枝的柔和起伏維持靈活柔軟度。作品嫻熟運用精密的鉸接結構 （emmaillement）工藝，與搭配精選寶石，重新演繹1932年的原創羽毛符碼近乎轉瞬即逝的精巧輕柔質感。

香奈兒女士創作的羽毛造型鑲鑽長胸針，運用鉸接工藝模擬真實羽毛的紋理及起伏曲線。胸針的設乘載了香奈兒女士向來自由搭配的理念，能以多種方式配戴：其柔軟可完美服貼於圓潤的肩線、輕鬆調整即可貼合於頸部曲線、或輕柔環繞於指間、甚至可像珍貴冠冕點綴於秀髮上。

「PLUME DE CHANEL」頂級珠寶系列，在展現視覺份量感與律動之美之際，中央羽軸逐漸隱沒在無數隨性排列的羽枝中，強化了嘉柏麗香奈兒於1910年運用羽毛時所構思想像的輕盈感。充滿韻律起伏線條的羽毛，貫穿系列中15件作品，不僅能完美貼合身體曲線並更突破傳統配戴框架。俐落流暢的設計能融入各種造型風格：不對稱耳環可單獨或成對配戴，羽毛也化作髮飾及開放式戒指，項鍊形式上的珠寶羽飾，或能單獨拆卸下來作為胸針配戴，這種豐富的搭配性完全承襲了延續1932年原創胸針的多樣變化。

系列珠寶的特色在於在於球形鉸接工藝與彩色寶石的運用。在製作工藝上，香奈兒維持羽毛的底部固定，頂端則透過羽枝間的球形鉸接結構巧妙交織連接，強化更加靈巧且自然的律動感，使整體更顯靈動、自由不羈。繽紛的寶石組合從純白到剛玉、碧壐、鑽石深淺各異的粉色調，賦予作品豐富的深度，洋溢柔美與飄逸的女性氣息，進一步強化了精緻靈動之美。

以可轉換式的PLUME COUTURE DE CHANEL項鍊為例，其特色在於兩排鑽石及一串粉紅藍寶石環繞纖長羽毛，中央鑲嵌著一顆深色粉紅剛玉，營造出懸浮般的視覺效果。而「Toi et moi」PLUME MADEMOISELLE DE CHANEL戒指則以鑲嵌花式切割鑽石的優雅羽毛，和諧襯托淺粉色的梨形切割鑽石。