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免費吃豬仔流沙包！「點點心」土城首店明開幕 連送5日
緯豆集團旗下港點品牌「點點心」，2025年首間新店將進駐土城首座大型購物商場「日月光廣場」，此為品牌第18號店，於明(18)日盛大開幕，並祭出開幕首5日滿額免費吃「豬仔流沙包」活動，每日限量送完為止。此外，「點點心」與TVBS熱播節目《來吧！哪裡怕》推出聯名套餐，以棒棒堂6棒的個人特色打造笑料滿點又可愛趣味的造型包，1月21日起限量開賣，還有機會獲得棒棒堂限量獨家6棒盲卡。
每間分店都有自己獨特風格的「點點心」，此次土城日月光店的設計概念以城市遊樂園為主題，將積木疊疊樂、小精靈遊戲、瑪利歐擊磚、小熊軟糖等遊樂元素與品牌豬仔完美結合，打造繽紛趣味的用餐空間；主題牆插畫則以充滿童趣的塗鴉畫風，繪製豬仔溜滑梯、盪鞦韆、跳格子、玩沙坑等生動場景，讓顧客感受到宛如置身遊樂園般的歡樂氛圍。全店面積約81坪，規劃共103個席位，其中有2/3席位為卡座設計，另設有獨立包廂區。
「點點心」也與TVBS熱播節目《來吧！哪裡怕》聯名合作，棒棒堂6棒拆分兩組推出個人特色鮮明的造型包，「緯大威猛王者隊」套餐包含阿緯老闆席捲港點界的豬仔流沙包、象徵搞笑功力的威廉河童紅豆包、P.STAR副業亮眼的王子皇冠饅頭包；「煜火犬開杰出隊」套餐則有神還原好身材的小煜火腿腹肌包、會被虧一輩子的敖犬沒預算紅包、才華橫溢的小杰小王子奶皇包，讓粉絲們不僅能品嘗到港點美味，還能感受到偶像們的獨特魅力。
此次聯名套餐皆會搭配一杯港式凍檸茶，組合價298元，1月21日起於全台點點心門市限量販售，凡購買任一款聯名套餐，單筆消費滿千元並且完成指定打卡任務，還能獲得棒棒堂獨家6棒盲卡乙張。
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