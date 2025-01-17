快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

春節限定買一送一！日出茶太這樣點 送趣味提袋

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
芋泥珍珠拿鐵。圖/日出茶太提供
芋泥珍珠拿鐵。圖/日出茶太提供

春節腳步愈來愈近，日出茶太宣布，自1月20日起推出好禮活動，活動期間購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」、「奶．特調」系列飲品滿兩杯，即可獲得「富貴袋」；滿三杯再加贈蛇年茶寶「限量撲克牌」。此外，加入日出茶太LINE會員再送「Chatime蛇年刮刮卡」，拚好運氣抽招牌太極111免費喝、芋見泥系列買一送一等專屬好康。

日出茶太「芋見泥」系列，將以三款芋頭大軍席捲味蕾，其中包括「太極芋見泥」，以熱銷No.1太極厚茶拿鐵結合在地食材大甲芋頭，獨特的厚奶配上天然芋頭香氣，冷熱皆宜；「芋泥珍珠拿鐵」則是綿密芋泥搭配鮮奶為基底，放進珍珠幸福加倍；以及濃郁香醇的「手作芋泥奶茶」。

1月20日起，於全台日出茶太門市購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」或「奶．特調」系列飲品任兩杯，即可獲得限量「富貴袋」。提袋上以俏皮標語「All Money Back Me Home」搭配品牌Logo設計；滿三杯再加贈「品牌蛇年撲克牌」一副，品牌吉祥物「茶寶」以蛇年限定Q版造型登場。

此外，日出茶太LINE會員好康也同步登場，1月20日起新加入會員即可獲得註冊禮「新品20元折價券」乙張，另推出「蛇麼都有，刮開即中獎」刮刮卡活動，有機會贏得招牌太極111免費喝、芋見泥系列買一送一、免費加料券等好禮。

富貴袋、超Q撲克牌限量周邊免費送。圖/日出茶太提供
富貴袋、超Q撲克牌限量周邊免費送。圖/日出茶太提供

品牌 芋頭 蛇年

延伸閱讀

LINE Pay 將申請電支執照

春節連假將至 領務局宣導海外旅遊安全指南

南投燈會25日點亮夜空 與LINE貓貓蟲咖波合作搞怪

台中警違法搜索拿手機拍LINE對話 賭場男獲無罪確定

相關新聞

周年慶刷百萬15萬Sony電視隔天就壞 消費者控售後不理

新竹簡先生去年在某百貨公司周年慶時，至專櫃購買近百萬家電，其中一台近15萬元的電視，安裝後隔天螢幕竟出現彩虹條紋。簡先生...

最輕盈飄揚的華麗羽毛！PLUME DE CHANEL全新頂級珠寶

羽毛，可以說是香奈兒（CHANEL）絕無僅有的起始象徵。1910年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）公開...

全臺購物節最強聲量王TOP 10！臺中購物節壓倒性奪冠 驚人登錄消費額曝光

2024臺中購物節網路話題熱度、經濟成效堪稱全臺活動標竿，更獲得2024年APSAA亞太永續行動獎肯定，這波「全城on sale」的腳步，你跟上了嗎？

免費吃豬仔流沙包！「點點心」土城首店明開幕 連送5日

緯豆集團旗下港點品牌「點點心」，2025年首間新店將進駐土城首座大型購物商場「日月光廣場」，此為品牌第18號店，於明(1...

春節限定買一送一！日出茶太這樣點 送趣味提袋

春節腳步愈來愈近，日出茶太宣布，自1月20日起推出好禮活動，活動期間購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」、「奶．特...

華泰名品城新春檔期將開跑 今年挑戰全年業績增5%

華泰名品城將從1月21日推出新年檔期「華泰唐人街・蛇來運轉迎新年」，將經典懷舊電玩梗貪食蛇與小精靈吃豆人融入年節場景中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。