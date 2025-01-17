春節限定買一送一！日出茶太這樣點 送趣味提袋

春節腳步愈來愈近，日出茶太宣布，自1月20日起推出好禮活動，活動期間購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」、「奶．特調」系列飲品滿兩杯，即可獲得「富貴袋」；滿三杯再加贈蛇年茶寶「限量撲克牌」。此外，加入日出茶太LINE會員再送「Chatime蛇年刮刮卡」，拚好運氣抽招牌太極111免費喝、芋見泥系列買一送一等專屬好康。

日出茶太「芋見泥」系列，將以三款芋頭大軍席捲味蕾，其中包括「太極芋見泥」，以熱銷No.1太極厚茶拿鐵結合在地食材大甲芋頭，獨特的厚奶配上天然芋頭香氣，冷熱皆宜；「芋泥珍珠拿鐵」則是綿密芋泥搭配鮮奶為基底，放進珍珠幸福加倍；以及濃郁香醇的「手作芋泥奶茶」。

1月20日起，於全台日出茶太門市購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」或「奶．特調」系列飲品任兩杯，即可獲得限量「富貴袋」。提袋上以俏皮標語「All Money Back Me Home」搭配品牌Logo設計；滿三杯再加贈「品牌蛇年撲克牌」一副，品牌吉祥物「茶寶」以蛇年限定Q版造型登場。