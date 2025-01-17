周年慶刷百萬15萬Sony電視隔天就壞 消費者控售後不理

新竹簡先生去年在某百貨公司周年慶時，至專櫃購買近百萬家電，其中一台近15萬元的電視，安裝後隔天螢幕竟出現彩虹條紋。簡先生控訴，原廠、百貨和經銷全部都在卸責，不願意退貨或換貨；百貨業者表示，都有持續協助雙方溝通、達成共識。

簡先生投訴，去年11月28日某百貨公司周年慶時，他至6樓專櫃購買近百萬家電，其中一台近15萬元的電視Sony BRAVIA9，1月9日到新家安裝後，確認沒問題安裝人員就離開，這期間都沒人看電視，未料隔天螢幕正上方就黑掉，並出現彩虹條紋，很明顯面板破裂，但是外觀完全沒有任何撞擊點。

簡先生指出，1月13日Sony原廠派人來檢查電視，但只拍一張照10分鐘就離開，隔天原廠告知是人為損失，維修要6萬7千元。他不滿原廠檢修只憑一張照片，前往百貨洽詢，卻無人可以作主決定。

簡先生不滿，他向原廠、百貨業者及經銷商反映，但大家都在卸責，經銷商拿原廠報告說是他人為損壞，但原廠卻推說安裝師傅不是原廠的，無法負責，問經銷商又推給原廠，他向經銷商提出2個方案，換貨或者退費，但對方卻嗆：「你有沒有簽收？有就是你的問題，與我無關」。

簡先生說，1月15日他去6樓專櫃，請現場主管還有樓管來一樣的電視前面，並告知大家「所有損毀由我負責」，並用全力錘了現場樣品一拳，結果完好無損，讓他也質疑：「為何我電視面板壞掉，卻外觀完全無損？」他以為百貨公司售後服務好，才會在此消費，且周年慶就在該百貨消費超過百萬，如今客訴還被說是鬧場，「真的太扯」。

對此百貨業者表示，百貨公司一定會站在消費者立場，消費過程有任何問題，都會保障消費權益去完整協調，達到最圓滿的結果。