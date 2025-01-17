全臺購物節最強聲量王TOP 10！臺中購物節壓倒性奪冠 驚人登錄消費額曝光

一年一度的購物節，絕對是讓人心跳加速的狂歡盛宴！全臺各地熱鬧開戰，超值優惠、瘋狂折扣、爆量好康，全面引爆你的購物魂！各大縣市攜手商家，精心打造一波波驚喜活動，抽獎送到手軟、優惠殺到心跳加速，讓人忍不住一逛再逛。這些由各縣市政府精心策劃的購物節，你解鎖了幾場呢？

揭曉全臺購物節網路聲量排行TOP 10

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出深受網友瘋狂討論的2024年全臺購物節 TOP 10！冠軍就是話題滿滿的「臺中購物節」，今年共創下高達139,327筆網路聲量，以壓倒性勝利贏過群雄，究竟網友怎麼看待這場購物盛典，奪冠背後原因為何？

臺中購物節成全臺標竿 亮眼表現獲正面好評

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

今年全國許多縣市陸續推出購物節活動，臺南購物節祭出消費滿50元即能登錄抽獎，2024年12月28日破30億消費，官方宣布2月加碼抽出1公斤黃金大獎；新竹購物節消費金額突破50億元，在2024年最後一天抽出12大獎得主，獎品包含現代汽車Venue GLA、價值40萬元發財黃金、機票與機車；花蓮購物節、彰化GO購、嘉義市購物節等也都推出多項大獎，吸引市民踴躍參與。

其中，經歷五屆亮眼成績的臺中購物節，已成為全台知名的購物盛事。今年活動藉由多項創新舉措，成功提升整體表現，交出了令人驕傲的成績單！排除房地產與土地交易後，消費登錄金額突破353億元，比第五屆增長了25億元，相較於首屆的25億元則成長超過300億元；為全國唯一破百億的購物節活動，網路討論聲量也蟬聯第一。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，進一步調查「2024臺中購物節」近一年網路好感度，其中正面聲量58,621筆，不僅遠高於負面聲量7,237筆，也力壓全台其他購物節。

臺中市推出的振興經濟措施大獲成功，自舉辦臺中購物節以來，成效亮眼，從第一屆至第六屆累計總消費金額已超過1,445億元，臺中市用購物節不只創造了買氣，還炒熱了整座城市的經濟活力。

國際行銷策略加持 臺中邁向全球視野

臺中購物節再創佳績！這場年度盛會不僅是市民的狂歡，更成為臺中打造國際化城市品牌的耀眼代表。今年的購物節突破以往，用創意滿滿的多元推廣策略，不僅讓市民玩得盡興，還吸引了來自世界各地的旅客，全面展現臺中的獨特魅力。

特別值得一提的是，市府首度與外國使節攜手合作，邀請日本、新加坡與比利時駐臺代表拍攝宣傳短片，將當地美食融入臺中的文化底蘊。異國風情與臺中特色完美結合，不僅讓人耳目一新，更充分展現了臺中作為國際化都市的包容力與全球視野。

臺中購物節不斷升級，不僅活動精彩，還展現了滿滿的國際友好！活動官網與App特別提供中、英、日、韓四種語言介面，讓世界各地的旅客都能輕鬆上手。「台中通TCPASS」App下載次數更突破280萬次，外國旅客隨時都能掌握最新資訊。無論是來自日本的新潮時尚愛好者，還是來自比利時、新加坡的美食達人，都能迅速融入這場購物盛宴，感受臺中的購物魅力與熱情氛圍！

臺中購物節精彩落幕！千萬精品宅得主幸運誕生

翻攝FB／臺中購物節

翻攝FB／臺中購物節

臺中購物節，今年再度突破想像！活動規模與參與度雙雙升級，不只是購物狂歡，更打造了一場結合生活與文化的精彩盛宴。從趣味十足的特色市集到跨界聯名合作，從超值折扣到創意抽獎，每個環節都讓消費者感受到滿滿的驚喜與熱情。

壓軸好戲震撼登場！備受期待的「抽好宅」活動迎來最高潮，市價近千萬的清水區「日光森活」精品美屋，外加3部冷氣與1部冰箱的終極大獎，1 月10日正式揭曉得主！幸運之神眷顧了一名35歲的單身租房族蔡先生，他僅在北屯一家超商消費323元，就在超過1億5000萬張抽獎券中脫穎而出，不僅成為眾人羨慕的「超級幸運王」，更是活動有史以來第一位男性獲獎者。當市長盧秀燕現場call out通知得獎消息時，令人意外的是，蔡先生反應相當淡定，因為他還在睡夢中，完全沒料到自己的日常消費能一圓好宅夢。

長期兩個月的臺中購物節，不僅為微型經濟注入強勁動能，還讓市民感受到滿溢歡樂與幸福的城市氛圍。這場盛會替臺中增添了無限活力與希望，也讓人更加期待下一屆的創新與精彩！

看更多網路溫度計文章

清水好宅、百萬房車等大獎超吸睛 網友狂喊：衝了！臺中購物節消費額飆破三百億

千億消費力助攻！臺中購物節攜手三國駐台代表 打造全球行銷新標竿

實踐職場性平！華航推女性褲裝制服 服務人員可自由選擇裙裝褲裝

2025全台燈會／寶可夢、吉伊卡哇陪大家賞燈 各縣市主題、時間、地點懶人包

納稅人必看攻略！2025稅務新制變動有哪些？全年報稅時程一文掌握