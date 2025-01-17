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華泰名品城新春檔期將開跑 今年挑戰全年業績增5%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
華泰名品城新春檔期1月21日開跑。圖／華泰名品城提供
華泰名品城新春檔期1月21日開跑。圖／華泰名品城提供

華泰名品城將從1月21日推出新年檔期「華泰唐人街・蛇來運轉迎新年」，將經典懷舊電玩梗貪食蛇與小精靈吃豆人融入年節場景中，預計掀起走春搶拍潮。

華泰名品城總經理劉亭君表示，去年在品牌與同仁的努力下，全年業績122億元，微幅成長，今年將著眼在三期零售優化、一期美食街改裝案等，品牌調整比重高達15%，期待帶動整體業績5%以上的成長。

劉亭君表示，春節期間園區因應台灣燈會在桃園，已提前做好各項迎賓準備，包含掌握零售品牌的貨量折扣、全新餐飲品牌提前開業布局、周邊交通疏導計劃等，預計能為年節業績帶來助益。

劉亭君也說，華泰名品城還特別串連周邊企業推出「桃園Q春節聯合行銷活動」，鼓勵大家避開車潮，提早在白天先來青埔逛Outlet、用餐、前往置地廣場桃園、參觀Xpark水族館，晚上再散步到附近，欣賞超過300件以上燈會作品。

品牌 桃園 華泰名品城

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