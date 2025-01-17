學測明天登場 OKmart 推多品項優惠搶大考商機

114年度大學學測將於1月18日至20日舉行，報名人數突破12萬1100人。OKmart指出，將於全臺門市推出多項優惠活動，除了針對OKCAFE保暖飲品推出優惠外，考慮到考生於考試期間水分補充以及用餐的需求，OKmart也推出多項水飲優惠及熟食組合價，以全力支援考生。

根據市場觀察，隨著氣溫下降，消費者對熱飲需求提升20%，熱飲成為考生和加油團保暖首選。OKCAFE攜手「茗京萃」推出冬季限定機能茶飲系列，包括百草甘與紫蘇飲，期間限定暖心價僅需39元，著重於保暖、提神及潤喉等功能，確保考生在考試期間既能保暖身心，又能穩定狀態。另外，OKmart於學測第三日（1月20日）全臺門市購買大杯莊園美式、拿鐵，享有同品項買二送二優惠，助考生集中精神，為他們加油打氣。

為滿足考生的需求，OKmart全臺門市規劃多項超值優惠活動。即日起至2月5日，全臺各大門市購買指定精選飲品，無論是水飲、燕麥飲，還是清爽提神的茶飲，均可享第二件6折優惠。

此外，OKmart全臺850間門市也藉機推出兩款全新義大利麵，分別為「番茄肉醬義大利麵」及「奶香青醬義大利麵」，同時提供多款微波熟食和袋裝鮮食，讓考生輕鬆享用。OKmart表示，除了新品，即日起至2月5日還推出多項熟食優惠，包括蒜味香酥雞單一特價$39元，鮭魚炒飯及蝦仁炒飯兩件88折，炭烤系列以及味噌燒烤翅小腿、醬烤雞腿三件9折，不論是考生還是加油團，都能享用方便又美味的餐點。