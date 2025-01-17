隱身台中七期美食！3年輕人創業日式炭火料理爆紅

隱身台中七期巷弄內日式炭火料理店「客觀」，由3名曾待過樂沐、Forchetta等米其林餐廳的年輕人共同創業，提供A5黑毛和牛牛排、漢堡排等手工和洋料理，採預約制，高CP值引老饕上門爆紅，開幕1個多月，天天客滿。

「客觀」位於大墩14街、中捷水安宮站旁靜巷內，店名「客觀」由書畫大師吳季如題字，黃騰萱、陳美惠等的作品懸掛於入口處迎賓，入口玄關、走道著日本江戶時代老街氛圍，餐廳內達摩擺設傳遞「屹立不搖」以及日本江戶時代的精髓。

34歲主理人陳泓霖曾待過Forchetta，並在勤美商圈開設「主觀廚房」美式早午餐。同齡的主廚陳威呈高雄餐旅大學畢後陸續待過圓山飯店、樂沐、小樂沐以及澳洲數家二帽級餐廳，另一位John28歲，3人都畢業於餐旅科系，因喜愛日本旅遊街邊店燒肉店碳火小料理，三人一拍即合，共同創業。

陳泓霖說，「客觀」以法餐上菜程序的套餐方式呈現，主餐有A5黑毛和牛牛排、A5黑毛和牛漢堡排、炭烤日式青甘魚、烤伊比利橡木豬排等4種，特別選用日本頂級和牛及鰤魚，並採用台灣在地優質、新鮮蔬果，譬如櫛瓜、蘆筍、有機青菜等等。

陳泓霖指出，超人氣的漢堡排也是選用新鮮、無添加的日本和牛純肉製成，保證不使用任何人工添加物，確保每一口都充滿天然的肉香與原汁原味。

套餐中的前菜也都是花心思的手工菜，例如草莓生鮭魚，以炙燒大湖草莓，淋上茴香油、柚子酒和醬油；季節溫沙拉則是烤蔬菜搭配豆腐與優格調成醬汁。值得一提的是店內的「客觀」味自慢，為主廚引以自豪的料理，每周換一次，本周為炭燒和牛串。