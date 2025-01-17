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過年穿搭萬年不敗公式 日常又時髦的紅色單品必須有

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
agnès b.新春系列棉絨開襟外套，9,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.新春系列棉絨開襟外套，9,980元。圖／agnès b.提供

說到過年穿搭，「紅色」可以說是最有節日氛圍感的萬年不敗必備單品，除了正紅色之外，也衍生出其他色譜的「紅色系」，只要在平日的穿搭上，點綴一件紅色系單品，輕輕鬆鬆就能搭出亮眼又時髦的穿搭。

Gianni Chiarini知性的酒紅色

義大利輕奢包Gianni Chiarini數款酒紅色皮革包款，賦予穿搭亮點與知性、智性感氣質。Clelia皮革手提包硬挺光滑的高質感皮革，搭配低調奢華的深紅色調，半圓外型透過與提把的結合，形成一個圓弧形狀，是簡約高雅的呈現。受歡迎的Dua皮革手提包運用柔軟的雙面染色粒面捶打皮革製作，使包包更輕量蓬潤，獨特的剪裁設計，可將包內扣環隨興變換造型，同樣也有典雅的酒紅色選擇。

Longchamp亮麗的甜菜根紅

Longchamp以「甜菜根紅色」為包款增添亮麗色彩，新款Le Roseau斜背袋有巧妙的錯視畫外側口袋，靈感來自園丁圍裙的實用設計；

極簡風格的Daylong手提包，以柔軟精緻的紅色小牛皮打造，設計靈感源自經典保齡球包。Re-Play系列以品牌對永續理念為核心，梅蒂斯羊皮手提包以色彩斑斕的馬賽克拼接設計融合精緻工藝與拼接元素，同樣可呼應喜慶氛圍。

agnès b.開襟外套酒紅襯霧金

agnès b.新春系列Snap Cardigan開襟外套選用Le Classique與Snapy兩大經典款式為藍本展開變奏，採用優雅酒紅色搭襯霧金色釘釦，前側b. Logo和b. line Logo以密縫金色繡線呈現。寬鬆直筒的Le Classique開襟外套，風格較為休閒；Snapy開襟外套則以柔細棉質針織製成，適合喜歡合身剪裁者。

CHARLES & KEITH紅色瑪莉珍鞋

Yara漆面瑪莉珍鞋帶有漆皮光澤的皮質，結合正紅色以及金屬轉釦設計，無論搭配短裙或是丹寧褲，都能呈現復古優雅與俏皮印象。另一款節慶氛圍感濃郁的Jade中國結瑪莉珍鞋，將帶有西方色彩的瑪莉珍鞋，融入中式傳統元素，採用中國結取代繫帶，呈現雅緻的東方古典情懷。

Longchamp以「甜菜根紅色」為包款增添亮麗色彩。圖／Longchamp提供
Longchamp以「甜菜根紅色」為包款增添亮麗色彩。圖／Longchamp提供
Yara漆面瑪莉珍鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
Yara漆面瑪莉珍鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
Clelia皮革手提包14,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Clelia皮革手提包14,800元。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini酒紅色皮革包款，賦予穿搭亮點與知性氣質。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini酒紅色皮革包款，賦予穿搭亮點與知性氣質。圖／Gianni Chiarini提供
Longchamp Le Roseau斜背袋S，15,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau斜背袋S，15,400元。圖／Longchamp提供

外套 穿搭

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