SOGO春節人氣福袋 初一至初三抽雙人來回機票、黃金

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店買福袋抽長榮航空機票、天母店消費滿額抽黃金大獎。圖／SOGO提供
遠東SOGO台北店買福袋抽長榮航空機票、天母店消費滿額抽黃金大獎。圖／SOGO提供

春節將至，遠東SOGO台北店今年推出近萬個福袋讓消費者試手氣，初一至初三買福袋還有「環宇旅遊刮刮樂」，有機會刮中每日限定大獎「長榮航空皇璽桂冠艙雙人來回機票」，一連三天要送出總價超過126萬元的豪禮。初一至初五再加碼抽黃金，有機會帶回財神爺黃金擺件。

SOGO台北店福袋1月29日初一限定「台北-米蘭雙人來回機票」一組、初二「台北-布里斯本 雙人來回機票」一組、初三「台北-東京雙人來回機票」一組。初一至初五全館再加碼抽點精品財神爺造型黃金擺件(市價約31,000元)，活動期間於忠孝館、復興館、敦化館單筆消費滿2,000元並累積快樂購卡，即有一次抽獎機會。

SOGO天母店初一至初三推出ONLY SOGO品牌精選福袋，各樓層舉辦新春福袋抽抽樂，花費千元有機會抽中價值63,800元的璽星鑽墜、Garmin GPS智慧腕表、COACH水桶包、Dyson涼暖空氣清淨機等萬元獎項。同期間全館當日消費滿5,000元，還可參加新春抽抽樂」，每日限定大獎「初一」有周大福「富貴有餘」足金擺件(價值約90,238元)、「初二」為iPhone 16 Pro 256GB(價值40,400元)、「初三」是大地酒店奇岩客房住宿券(價值18,480元)等。

不只如此，天母SOGO初一至初三再推出人氣活動人人有獎的「抽紅包」，只需要花費100元，就有機會把1萬元SOGO電子商品券帶回家，每日限量200份。

針對春節採購，即起至2月2日SOGO攜手9大銀行推出最高8%回饋，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高回饋達13%，SOGO聯名卡餐飲再加碼，即起至6月30日當日當館單卡於指定餐廳、美食街(不含超市銘店)累積滿1,500元贈SOGO 30元電子抵用券、滿3000元贈SOGO 60元電子抵用券。其他還有銀行分期加碼禮、HAPPY GO Pay期間限定8倍贈等回饋。

忠孝館史努比新春限量福袋原價1000元以上，特價500元，限量500份(內容物由公仔、包袋、杯套等商品隨機組成)，1月22日開始販售。圖／SOGO提供
忠孝館史努比新春限量福袋原價1000元以上，特價500元，限量500份(內容物由公仔、包袋、杯套等商品隨機組成)，1月22日開始販售。圖／SOGO提供
Porter International蛇年限定福袋，福袋商品隨機組合(總價值8,500元至11,000元)，初一起限量開賣，售價2,999元，天母店限量40袋。圖／SOGO提供
Porter International蛇年限定福袋，福袋商品隨機組合(總價值8,500元至11,000元)，初一起限量開賣，售價2,999元，天母店限量40袋。圖／SOGO提供
復興館city'super小龍舞春好運福袋售價800元，限量250組。圖／SOGO提供
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SOGO 機票 福袋

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