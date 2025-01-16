任天堂新主機「Nintendo Switch 2」突襲公開 將在台辦體驗會

近期發表傳聞滿天飛、玩家們期待已久的任天堂次世代遊戲主機「Nintendo Switch 2」稍早在官網、官方YouTube突襲公開！除了正式公告名稱之外，主機外型特色、Joy-Con控制器的細節設計等資訊，也都透過動態影片全揭露。任天堂表示，將會在今年4月2日的Nintendo Direct直播中，揭露更多關於Switch 2的詳細消息。

從官網公告的影片中，我們可以看到Switch 2外型與Switch OLED款看起來非常相似，但螢幕尺寸明顯變大，連帶Joy-Con控制器也跟著拉長，厚度則可能不會有變化。Joy-Con控制器與主機的連接方式，則是從既有的滑軌式上下滑動拆裝改為磁吸式，搖桿和按鈕都變得更大，背面新增的2個按鈕，則可能會有更多應用場景。

主機背部同樣內建支架設計，開啟角度更大，主機上方新增了1個USB Type-C連接埠，讓玩家可以邊玩邊充電。而充電底座線條也變得更圓潤，同時也印上Switch 2的新Logo。而玩家們最關心的遊戲相容性，任天堂也公告，Nintendo Switch 2除了專用軟體，也可以相容目前幾乎所有Nintendo Switch遊戲。