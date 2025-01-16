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寶格麗迎全新蛇年限定紅寶靈蛇亮相 粉色腕表限量188只

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori 精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori 精鋼腕表。圖／寶格麗提供

2025 年，是傳統中華文化的蛇年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）除了一月於上海率先亮相的Serpenti Infinito展覽為2025蛇年慶祝活動揭開序幕，更進一步以品牌最具代表性的經典符碼Serpenti限量版作品來表達對蛇年的深刻致敬與無盡創意。

簡約都會的Serpenti Viper珠寶系列在蛇年迎來了全新蛻變，擁抱紅色的吉祥力量。特別版的玫瑰金項鍊吊墜為一條盤繞在鏈條上的蛇，纏繞手腕的單圈手鐲，蛇首也點綴珍貴的紅寶石。象徵女性魅力的Serpenti Seduttori腕表推出限量188只的限定精鋼表，獨家配備粉色珍珠母貝表盤，側面以粉紅碧璽點綴錶冠。

全新的Serpenti Cuore 1968包款亦在農曆新年推出。該包包身造型呈現心形的兩個面向：一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，使人聯想起1968年問世的經典Bvlgari Serpenti Harlequin珠寶腕表。包款由柔軟小牛皮製成，並提供一系列珠寶色調的選擇，其中也包含一款紅色版本，完美契合農曆新年的節日氛圍。

BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori 精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Seduttori 精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 腕表 蛇年 1968

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