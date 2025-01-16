寶格麗迎全新蛇年限定紅寶靈蛇亮相 粉色腕表限量188只

2025 年，是傳統中華文化的蛇年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）除了一月於上海率先亮相的Serpenti Infinito展覽為2025蛇年慶祝活動揭開序幕，更進一步以品牌最具代表性的經典符碼Serpenti限量版作品來表達對蛇年的深刻致敬與無盡創意。

簡約都會的Serpenti Viper珠寶系列在蛇年迎來了全新蛻變，擁抱紅色的吉祥力量。特別版的玫瑰金項鍊吊墜為一條盤繞在鏈條上的蛇，纏繞手腕的單圈手鐲，蛇首也點綴珍貴的紅寶石。象徵女性魅力的Serpenti Seduttori腕表推出限量188只的限定精鋼表，獨家配備粉色珍珠母貝表盤，側面以粉紅碧璽點綴錶冠。