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寶格麗迎全新蛇年限定紅寶靈蛇亮相 粉色腕表限量188只
2025 年，是傳統中華文化的蛇年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）除了一月於上海率先亮相的Serpenti Infinito展覽為2025蛇年慶祝活動揭開序幕，更進一步以品牌最具代表性的經典符碼Serpenti限量版作品來表達對蛇年的深刻致敬與無盡創意。
簡約都會的Serpenti Viper珠寶系列在蛇年迎來了全新蛻變，擁抱紅色的吉祥力量。特別版的玫瑰金項鍊吊墜為一條盤繞在鏈條上的蛇，纏繞手腕的單圈手鐲，蛇首也點綴珍貴的紅寶石。象徵女性魅力的Serpenti Seduttori腕表推出限量188只的限定精鋼表，獨家配備粉色珍珠母貝表盤，側面以粉紅碧璽點綴錶冠。
全新的Serpenti Cuore 1968包款亦在農曆新年推出。該包包身造型呈現心形的兩個面向：一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，使人聯想起1968年問世的經典Bvlgari Serpenti Harlequin珠寶腕表。包款由柔軟小牛皮製成，並提供一系列珠寶色調的選擇，其中也包含一款紅色版本，完美契合農曆新年的節日氛圍。
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