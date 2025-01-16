聽新聞
0:00 / 0:00
日本國民女神北川景子 百變造型演繹MIKIMOTO絕美珍珠
MIKIMOTO推出最新Bow Charm系列珍珠珠寶，以俐落簡潔的緞帶設計為主軸，打造優雅甜美的項鍊設計。日本著名演員、有國民女神之稱的北川景子特地為此系列拍攝全新宣傳照片，將此作品溫婉與堅毅性格艱鉅的魅力發揮得淋漓盡致。
「MIKIMOTO珠寶是我生活中的必需品。」北川景子受訪時表示，MIKIMOTO珠寶的魅力在於其優秀品質與設計美感，「不同的設計更展現出MIKIMOTO作品的多樣性變化，這令我十分著迷；無論是同系列作品的疊搭佩戴，或是系列混搭，都創造出多種迷人風格。」她也透露自己在人生每個階段的里程碑上，例如完成一件工作、慶祝孩子生日等這種特別的課，收藏一件MIKIMOTO珠寶作品，「用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情，為每天帶來好心情。」
除了身為公眾人物需要出席活動時配戴珠寶，MIKIMOTO珠寶也融入北川景子的日常生活。「去年，我以MIKIMOTO胸針做配襯女兒的入學及開學典禮；日常上下學接送時，我也會選擇一些較為休閒的珍珠耳環作品佩戴；在需要給自己力量的時候，像是重要的會議或是見新朋友時，我更會戴上優雅迷人的珍珠項鍊，」她解釋MIKIMOTO的豐富搭配性，能為配戴者帶來自信的力量，「是我生活中不可或缺的存在。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言