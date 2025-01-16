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日本國民女神北川景子 百變造型演繹MIKIMOTO絕美珍珠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO的M Signature與V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO的M Signature與V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO推出最新Bow Charm系列珍珠珠寶，以俐落簡潔的緞帶設計為主軸，打造優雅甜美的項鍊設計。日本著名演員、有國民女神之稱的北川景子特地為此系列拍攝全新宣傳照片，將此作品溫婉與堅毅性格艱鉅的魅力發揮得淋漓盡致。

「MIKIMOTO珠寶是我生活中的必需品。」北川景子受訪時表示，MIKIMOTO珠寶的魅力在於其優秀品質與設計美感，「不同的設計更展現出MIKIMOTO作品的多樣性變化，這令我十分著迷；無論是同系列作品的疊搭佩戴，或是系列混搭，都創造出多種迷人風格。」她也透露自己在人生每個階段的里程碑上，例如完成一件工作、慶祝孩子生日等這種特別的課，收藏一件MIKIMOTO珠寶作品，「用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情，為每天帶來好心情。」

除了身為公眾人物需要出席活動時配戴珠寶，MIKIMOTO珠寶也融入北川景子的日常生活。「去年，我以MIKIMOTO胸針做配襯女兒的入學及開學典禮；日常上下學接送時，我也會選擇一些較為休閒的珍珠耳環作品佩戴；在需要給自己力量的時候，像是重要的會議或是見新朋友時，我更會戴上優雅迷人的珍珠項鍊，」她解釋MIKIMOTO的豐富搭配性，能為配戴者帶來自信的力量，「是我生活中不可或缺的存在。」

MIKIMOTO V Code珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石約0.29克拉，搭配日本Akoya珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO V Code珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石約0.29克拉，搭配日本Akoya珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO V Code珍珠鑲鑽耳環，18K黃金鑲嵌鑽石約0.30克拉，搭配日本Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO V Code珍珠鑲鑽耳環，18K黃金鑲嵌鑽石約0.30克拉，搭配日本Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO The Bows系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO The Bows系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Signature珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石約0.33克拉，搭配日本Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Signature珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石約0.33克拉，搭配日本Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石約0.87克拉，搭配日本Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石約0.87克拉，搭配日本Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO全新Bow Charm系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO全新Bow Charm系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
The Bows頂級珠寶系列耳環，18K白金配以孔克珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows頂級珠寶系列耳環，18K白金配以孔克珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows頂級珠寶系列項鍊，18K白金配以孔克珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows頂級珠寶系列項鍊，18K白金配以孔克珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
新品MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊，18K白金鑲嵌鑽石約0.7克拉，搭配日本Akoya珍珠，35萬1,000元，MIKIMOTO台北101珠寶旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供
新品MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊，18K白金鑲嵌鑽石約0.7克拉，搭配日本Akoya珍珠，35萬1,000元，MIKIMOTO台北101珠寶旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供

北川景子 珍珠 珠寶

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