日本國民女神北川景子 百變造型演繹MIKIMOTO絕美珍珠

MIKIMOTO推出最新Bow Charm系列珍珠珠寶,以俐落簡潔的緞帶設計為主軸,打造優雅甜美的項鍊設計。日本著名演員、有國民女神之稱的北川景子特地為此系列拍攝全新宣傳照片,將此作品溫婉與堅毅性格艱鉅的魅力發揮得淋漓盡致。

「MIKIMOTO珠寶是我生活中的必需品。」北川景子受訪時表示,MIKIMOTO珠寶的魅力在於其優秀品質與設計美感,「不同的設計更展現出MIKIMOTO作品的多樣性變化,這令我十分著迷;無論是同系列作品的疊搭佩戴,或是系列混搭,都創造出多種迷人風格。」她也透露自己在人生每個階段的里程碑上,例如完成一件工作、慶祝孩子生日等這種特別的課,收藏一件MIKIMOTO珠寶作品,「用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情,為每天帶來好心情。」