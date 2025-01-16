聽新聞
0:00 / 0:00
Lisa摘LV品牌大使後首支廣告 神級長腿走進超現實世界
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布由品牌大使Lisa和Saoirse Ronan擔綱演出的2025春夏女裝系列形象廣告。由時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡拍攝，緊扣著女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière最新的時裝秀系列，在法國概念藝術家Laurent Grasso充滿藝術氛圍感的繪畫作品中勾勒出兩人洋溢當代摩登氣息的身影。
在2025春夏女裝系列大秀上壓軸登場的最後三套服裝，融合了藝術家Laurent Grasso超然物外的景色，包括漂浮的球體和燃燒熾熱的火把。為了能完美透過這次的拍攝呈現出這幾套服裝的藝術理念，Grasso從他自己的《Studies into the Past》作品系列中挑出三件新作作為超現實主義的背景：黑色矩形，重塑未經破壞的原始自然邊界，襯托出Lisa和Saoirse Ronan自信的溫暖氣質。
Lisa 與Saoirse Ronan全身入鏡，沉浸於這些超現實又自然的場景中，特寫鏡頭帶來文藝復興時期的構圖風格，舉手投足動作優雅古典卻又充滿動態感，展現出「柔軟力」的概念，這也是Nicolas Ghesquière的2025春夏女裝系列靈感來源。Laurent Grasso帶有科幻氣息的《Studies into the Past》系列畫作在木板上以油彩作畫，靈感來自歷史繪畫的技巧與構圖，也呼應了Nicolas Ghesquière透過服裝表達融合多重時間面向的概念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言