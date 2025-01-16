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「火鍋＋40種食材吃到飽」243元起跳 老先覺升級了
連鎖平價鍋物「老先覺」今年一月正式推出全新第三代升級版店型「老先覺麻辣窯燒鍋」，除了提供現切原肉、黃金鮮雞湯，還提供超過40種品項的自助吧，並有午間優惠時段，吃到飽最低243元起。
自2009年成立的「老先缺」，目前全台共有90間門市。此次於新莊中原店打造全新「老先覺麻辣窯燒鍋」店型，用餐空間融合現代風格與中式元素，並加入木質牆面、中藥店舖風格的櫃台等等設計細節，營造舒適的環境。同時還加入「吃鍋八式秘譜」，藉此增加用餐的互動感。
同時新店型也延續加價58元升級自助吧的方案，提供蔬菜、火鍋料、飯麵冬粉、飲料與冰淇淋，通通採無限量供應。午間時段也推出限定優惠，以「鮮雞湯＋4盎司原切嫩煎梅花豬＋自助吧」為例，內用243元，讓消費者平價吃到飽。
針對新店型登場，老先覺「招牌麻辣鍋」也同步推出2.0版本，標榜添加多款辛香料，使麻辣層次更為豐富，同時搭配專屬「麻辣窯燒鍋」，有助維持鍋物溫度。另外全台老先覺還推出「黃金雞湯鍋」，自1月21日起上市，每份130元起。活動期間完成社群任務，還有機會獲得美食券1,000元
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